A gyerekeket nem csupán kirándulni vitték el a virágzó arborétumba az óvodapedagógusok, hanem a botanikai kertben tett séta során egy természettel kapcsolatos feladatsori is összeállították számukra. Ennek során többek közt tojásgyűjtés, célbadobás, illetve madarakkal, fákkal, virágokkal kapcsolatos dalok éneklése is várt rájuk.

- A természet megismertetése szerepel a nevelési célok között, ehhez pedig nagyszerű alkalmat kínál egy játékos vetélkedővel összekötött kirándulás, aminek egyben csapatépítő jellege is van – mondta a kirándulás kapcsán Hermán Zsoltné Szunyogh Éva, a letenyei intézmény vezetője. – Vannak hasonló rendezvényeink, de ez a legnagyobb tömeget megmozgató program. Ilyenkor arra is lehetőség nyílik, hogy ne csak a térségben dolgozó pedagógusok, valamint a pedagógiai munkát segítők találkozzanak egymással, hanem maguk a gyerekek is.