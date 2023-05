ZALAEGERSZEGI HÍREK

Közbiztonságban első a megyeszékhely

Változatlanul a legbiztonságosabb település az 50 ezernél nagyobb lakosságszámú városok sorában a zalai megyeszékhely. Ez derült ki a városi rendőrkapitányság elmúlt évről szóló beszámolójából, amit a soros önkormányzati közgyűlésen hallgattak meg a képviselők – olvasható a Zalai Hírlapban. A kapitányságvezető, dr. Molnár József ezredes által jegyzett beszámoló kitért rá, hogy a város területén 2022-ben regisztrált összes bűncselekmény száma 816-ra csökkent az előző évi 1156-ról. Ezek az adatok a befejezett eljárásokat tükrözik. Tavaly a közterületen elkövetett bűncselekmények száma kissé emelkedett, 2021-ben 193, tavaly 227 került a statisztikába. A bűnügyi fertőzöttség mutatója is javulást mutat: 100 ezer lakosra 1340 bűncselekmény jutott, míg az előző évben ez a szám 1567 volt.

Az év múzeuma lehet a Göcseji Múzeum

Az év múzeuma 2023 díjat június 5-én adják át a Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeumban, Budapesten. Az elismerést a Pulszky Társaság - Magyar Múzeumi Egyesület évente ítéli egy-egy kiemelkedő teljesítményt felmutató intézménynek. Idén két kategóriában 10 jelölt verseng: öten a Kis Múzeumok, öten pedig a Nagy Múzeumok ütközetében mérettetik meg magukat. A Nagy Múzeumok kategóriának egyik jelöltje a zalaegerszegi Göcseji Múzeum – írja a zaol.hu. Az intézményt az 1970-es évek végétől máig tartó intenzív fejlődési szakasz jellemzi. A régészek által feltárt hatalmas területek, sikeres állandó és időszaki kiállítások, számtalan publikáció, tudományos és ismeretterjesztő előadás, múzeumpedagógiai foglalkozás, intenzíven növekvő gyűjtemények, nagyfokú digitalizálás jelzi a munka eredményét.

A 20. legjobb középiskola a Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium

Személyesen is gratulált Balaicz Zoltán zalaegerszegi polgármester Schneider János igazgatónak és minden tanárnak ahhoz, hogy a középiskolák országos rangsorában a zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium a 20. helyen végzett. Idén is összeállította a középiskolai rangsorát a HVG. A zalai iskolák közül az első százban három tanintézet szerepel: a Zrínyi-gimnázium a 20., a keszthelyi Vajda János Gimnázium a 39., a nagykanizsai Batthyány Lajos Gimnázium pedig a 96. helyen – tájékoztat a zaol.hu.

NAGYKANIZSAI HÍREK

Zalakaroson túráznak szombaton a Rockenbauer emlékévben

Az idei év emlékév, hiszen Rockenbauer Pál 90 éve született. A legendás túrázó, filmes Rockenbauer Pálról elnevezett Dél-Dunántúli Kéktúra teljes útvonalát, az Írott-kőtől Szekszárdig legyalogolják a résztvevők az év végéig. Elindítottak egy kereket, mely pontos mása az „…és még egymillió lépés” című sorozat forgatása közben tolt keréknek. A kerék forog tovább ezt vallja a Kanizsa Kul-Túra Egyesület is, akik szintén csatlakoztak a szép kezdeményezéshez. Strausz Ferenc az egyesület nevében a Zalai Hírlapnak elmondta: május 27-én szombaton 9 órakor a Karos Korzón regisztrációval indul a zalakarosi Szent Orbán túra. június 3-án szombaton Zalakarosból Somogysimonyiig 13 kilométeres, szintemelkedés nélküli aszfalt borításon zajló gyaloglásra várják az érdeklődőket. Ekkor adják át majd Somogy vármegyének azt a bizonyos kereket.

Kurucz Levente kajak kettes 500 méteren indul a világkupán

Kurucz Levente, a Plastex-Kanizsa Kajak-kenu Klub versenyzője is helyet kapott a magyar válogatottban, amely péntektől versenyez a poznani világkupán – olvasható a Zalai Hírlapban. A kanizsai tehetség kajak kettes 500 méteren ül hajóba. Összesen 22 magyar kajakos indul a péntektől vasárnapig tartó poznani világkupán, Kurucz Levente K-2 500 méteren Balogh Gergellyel ül hajóba.

Ünnepi hét a Swans Tánciskolában

Nagykanizsán május 22. és május 26. között, vagyis hétfőtől péntekig 16 órától a közelgő gyermeknap alkalmából ünnepi hetet tartanak a Sugár utcai Swans Tánciskolában – írja a zaol.hu. A nyílt órákon megtekinthetők az óvodások, az iskolások, a gimnazisták és a felnőtt hölgyek foglalkozásai. Ezen kívül ugyanezen a héten "Mindenem a tánc" címmel minden korosztály számára rajzpályázatot is hirdetnek. Az elkészült pályaműveket szintén a tánciskolában lehet leadni az ünnepi hét minden napján 16 és 18 óra között.

KESZTHELYI HÍREK

Már a főszezoni árak érvényesek Keszthelyen

Már az idegenforgalmi szezonban érvényes árakat kell fizetni a parkolásért Keszthelyen – tájékoztat a zaol.hu. Szeptember 30-ig minden nap 8 és 18 óra között a kiemelt díjövezetekben 400, a piros zónában 320, a sárgában pedig 240 forintba kerül egy óra. Fizetni összesen 64 automatánál lehet. A VÜZ Kft. az elmúlt években azt tapasztalta, folyamatosan csökkent a bliccelők száma, így az ellenőrök a korábbiaknál kevesebb pótdíjas csekket hagynak a szélvédőkön. Egyre többen telefon segítségével fizetnek, illetve a Balaton-parton már kártyával is ki lehet egyenlíteni a parkolási díjat. A helybéliek közül egyre többen használják a Hello Keszthely-applikációt, amely főként a belvárosban egyórás díjmentességet biztosít az állandó lakcímmel rendelkezőknek, adott tájékoztatást a város önkormányzata.

Döbröcei fejlesztések, zsinórban

Mozgássérülteket is szolgáló kisbuszt, a kaszálást, karbantartást segítő munkagépet, illetve megújított külterületi útszakaszt adtak át az alig száz lelkes Döbröcén. Minderre 40 millió forintot nyert a falu önkormányzata, több pályázaton. A járművekre a forrást – összességében 24,3 milliót – a Magyar falu program biztosította. Gulyás András polgármester a Zalai Hírlapnak elmondta, a kilencszemélyes Ford Transitot falubuszként használják majd, s nagy előnye, hogy ebben kerekesszékkel is könnyedén lehet utazni. A munkagépnek pedig jó hasznát veszik majd például a hegyi utak kaszálásakor, az önkormányzati földterületeken való munkáknál, illetve ezzel segíthetnek a helyi idősebb embereknek például a veteményezésben. Az átadáson Nagy Bálint közlekedési államtitkár, a térség országgyűlési képviselője arról beszélt: Magyarország kormánya helyesen és időben felismerte, hogy fontos a magyar vidék támogatása, segítése, hiszen nélküle nincs jövő. Nobilis Márton, az agrártárca élelmiszeriparért és kereskedelempolitikáért felelős államtitkára leszögezte, a minisztérium egyik fontos célja, hogy a zártkertekbe vezető utak is járhatók legyenek, a gazdák könnyebben feljussanak a birtokukra, s műveljék azt.

A Balatoni tövises mangó sorbet lett az év fagyija

Idén a balatonalmádi Amaretto fagyizó tövises mangó sorbet-ja lett a Balaton fagyija – tudósít a zaol.hu. A kézműves ízek seregszemléjére ezúttal 18 hűsítő különlegességgel neveztek a tó körüli cukrászdák. A Balatoni Turizmus Szövetség immár tizedik alkalommal rendezte meg a Balaton fagyija versenyt, s ezúttal nem a zsűri utazta körül a tavat kóstolni, hanem a versenyzők a gyenesdiási Bringatanyában készítették el különlegességeiket. A viadal 2014-ben indult, most, a jubileumi megmérettetésre Zalából Balatongyörökről és Keszthelyről érkezett egy-egy fagylaltmester. Mellettük marcali, balatonmáriai, balatonfüredi, balatonszemesi, balatonboglári, balatonalmádi és balatonakarattyai résztvevői voltak a viadalnak.