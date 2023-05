Mint azt az avatáson Farkas Szilárd polgármester elmondta: a korábban megvalósult épületenergetikai korszerűsítést és a kültéri játszóeszközök cseréjét követően egy újabb sikeres pályázatnak köszönhetően 66,5 millió forintot nyert az önkormányzat az intézmény állagmegóvó felújítására.

– A munkát a kivitelező az óvodaépület régi tetőszerkezetének komplex megújításával, ezzel együtt a villámvédelem kialakításával és a napelemrendszer telepítésével kezdte meg – idézte fel a polgármester. – Majd az óvodaépület csoportszobái, belső terei is felújításra kerültek. Új padlóburkolatot kapott az intézmény, illetve javításra kerültek a külső nyílászárók. Az energiahatékonyság növelése érdekében esztétikus álmennyezet telepítése valósult meg, valamint a komplex elektromos hálózat is megújult az intézményben. A fűtőtestek cseréje és a hozzá kapcsolódó fűtési rendszer megújítása is része volt a pályázatnak, ahogy a belső bútorzat egy részének cseréje is.

Farkas Szilárd polgármester továbbá azt is jelezte: az intézményhez vezető gyalogjárda megépítését szintén fontos feladatának tekinti az önkormányzat, ezért a Magyar falu program napokban megjelent ezirányú kiírására is pályázatot nyújtanak be.