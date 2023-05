Kovács Ferenc polgármester elmondta, hogy a Magyar falu programban az orvosi rendelők fejlesztését célzó pályázaton Lovászi önkormányzata 36 millió forintot nyert el. Ebből az összegből kívül és belül is megújult a közel 70 esztendős épület, melyben a fogorvosi rendelő és a védőnői szolgálat kapott helyet. A felújítás mellett megtörtént a fogorvosi rendelő bejárata előtt is a régóta esedékes akadálymentesítés. A védőnői szolgálat pedig az egészségházba való költözésével új otthont kapott. Ezzel a település egészségügyi szolgáltatásai szinte egy helyre kerültek, hiszen a háziorvosi rendelő és a gyógyszertár is a közelben található. A polgármester hozzátette, bíznak abban, hogy egészségügyi intézményeik még sok éven át biztosítják a magas szintű ellátást.

A munkálatok során a szolgálat helyiségeit bővítették, a szomszédos gyógyszertárból csatoltak hozzá egy részt, illetve a szolgálati lakásból is elvettek egy szobát, ezekből lett öltöző, váróterem, vizsgáló a két szolgáltató helyiség mellett, a mosdók pedig közösek. Megtörtént továbbá a szennyvízelvezetés rendezése, a fűtőtestek felszerelése, illetve a külső szigetelés. A belső térben a burkolást, festést kaptak a helyiségek. Kovács Ferenc hozzátette, hogy az épülethez kapcsolódó gyógyszertár felújítására is szükség lenne, pályázati forrásra várnak ez ügyben.

Varga Anita védőnőtől megtudtuk: nagy előrelépés, hogy megújult környezetben fogadhatja a gyerekeke és a szülőket. A lovászi védőnői szolgálathoz tartozik még Kerkateskánd és Szécsisziget is, illetve a helyi 43 fős óvoda és az általános iskola 74 tanulóval. Ellátnak várandós, csecsemő- és kisgyermek gondozást, nővédelmet, szűréseket.

Végh Csaba esperes áldotta meg a beruházást

Fotó: Korosa Titanilla

Az avatóünnepségen Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő méltatta a beruházást, illetve a települést és a térséget érintő fejlesztésekről is szólt. Elmondta, hogy a Magyar falu program, a TOP-os programok, a belügyminisztériumi pályázatok, vidékfejlesztési kiírások révén minden településre jutottak források. Kiemelte, hogy az infrastruktúra mellett a turizmus terén is előreléptek Lovásziban és a környező falvakban egyaránt. A Covid19-járvány után megerősödött a belföldi turizmus, egyre többen látogatnak el ebbe a térségbe és tekintik meg a látványosságokat.

Arról is beszélt, hogy fejlesztések, ha kisebb mértékben is, de folytatódnak, vannak elérhető TOP-pályázatok és várhatóan a Magyar falu program ősszel újraindul.