A küldöttgyűlésen elsőként Nádler József, a szövetség megyei elnöke foglalta össze az elmúlt egy év során végzett tevékenységüket. Ennek során kitért arra, hogy bár egyes szakmák eltűnőben vannak, valamint az utánképzés is egyre nehezebb, Zalában ennek ellenére még képes az iparos társadalom fenntartani a létét és hagyományait, valamint azt az összefogást is meg tudja teremteni, amely a továbbéléshez szükséges. Cseresnyés Péter szintén arról beszélt, hogy mennyire fontos a szakmák szeretete és a szaktudás átadása, hiszen folyamatosan csökken azoknak a fiataloknak száma, akik a szakmunkát jelölték meg életcélként, megélhetésük lehetséges forrásaként. Ezzel a helyzettel egykori munkaerőpiacért felelős államtitkárként is szembesült már, így tudja, hogy milyen problémák feszítik a kisiparosok világát. A képviselő szerint mindezek ellenére az iparos társadalmat kötelességtudat és szakmai tisztelet jellemzi, illetve a mindennapok során rendkívül komoly szolgáltatási tevékenységet végeznek, ami önmagában is tiszteletet érdemel.

Németh László egyrészt azt hangsúlyozta, hogy alkalmazkodniuk kell a piaci körülményekhez, hiszen a digitalizáció vagy a zöld stratégia térnyerésével új szakmák jelentek meg, amelyek érdekképviseletét a versenyképesség növelése érdekében szintén célszerű lenne felvállalnia az Ipartestületek Országos Szövetségének, másrészt a modernizáció előnyeiről, annak hasznosítási lehetőségeiről, valamint az iparos hálózat zalai, nagykanizsai bővítési lehetőségeiről is beszélt.

A közgyűlés zár napirendi pontjaként Németh László négy olyan személyt tüntetett ki, akik negyven éve végzik sikeresen kisiparosi-vállalkozói tevékenységüket. Gregerovics József letenyei autószerelő mestert, Birkás Zoltán lakatost, aki jelenleg Kistolmács polgármestere, Cséplő Tamás murarátkai karosszérialakatost, valamint Boa Endre letenyei faszobrász népi iparművészt, aki annak idején még kőművesként kezdett el dolgozni.