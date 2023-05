Összesen tizenöten ismerkedtek e szakmák mesterfogásaival az elmúlt hónapokban, most pedig legszebb munkáikat tárták az érdeklődők elé. A résztvevőket a nemrégiben alakult Györöki Kórus előadása is elbűvölte.

Biró Róbert polgármester – aki az előző körben, a tavalyi szakköri alkalmakon a kosárfonás rejtelmeiben mélyült el – arról beszélt, az érdeklődés azt mutatja, „ez a közösség vonzódik a népi kultúrához”. Szerinte ugyan elszakadhatunk a hagyományoktól, ám lehet, az új dolgok csak egy ideig érdekesek, s előbb-utóbb visszatalálunk régi értékeinkhez.

Biró Róbert: Apáink se jártak vásárolni a használati tárgyakat, hanem kitalálták, elkészítették, megalkották azokat

Fotó: Péter B. Árpád

– Lehet, hogy jó dolog a fogyasztói társadalom, de van egy kiégési fázis – fogalmazott lapunknak a település első embere. – Az emberek sok mindennel találkoznak a boltokban, ám vannak olyan tárgyak, amiket nem tudnak ott megvenni, s ekkor rájönnek: ezeket saját kezűleg is el lehet készíteni, hiszen apáink se jártak vásárolni a használati eszközöket, hanem kitalálták, elkészítették, megalkották azokat. Ez pedig szabadságot ad az embereknek, és sokan szeretnének ezzel élni.

Biró Róbert leszögezte, ha lesz még ilyen pályázat, Balatongyörök újra indul, mert idén is nagyobb volt az érdeklődés, mint ahány jelentkező lehetőséget kaphatott. Ám ettől függetlenül „ez a kis közösség szeretne együttmaradni, s ha nem lesz kiírás, akkor is megtaláljuk a módját, hogy továbbvigyük a kézműves szakköröket”.

Matyasovszky Margit: Úgy tűnik, ragaszkodnak a magyar emberek a népi gyökereikhez

Fotó: Péter B. Árpád

A kiállítást megnyitó Matyasovszky Margit, a Nemzeti Művelődési Intézet Zala vármegyei igazgatóságának vezetője felelevenítette, a Covid után az NNI kormányzati támogatással indította el a szakköri hálózatot. Erre azért volt szükség, mert a nagy elszigeteltségben a közösségek meggyengültek.

– Most már 15-féle lehetőség közül választhatnak az érdeklődő települések, s arra is lehetőség is van, hogy egy-egy helyszínen több szakkör induljon. Egy közösség húsz alkalomra elegendő alapanyagokat és eszközöket kapott – beszélt a részletekről az igazgató.

Az érdeklődők és a szakköri tagok egy csoportja, az előtérben Matyasovszky Margit és Biró Róbert

Fotó: Péter B. Árpád

Matyasovszky Margit elmondta, a települések most már várják ezeket a pályázatokat, s jönnek újabb ötletek is, hogy milyen szakkörökre lenne még igény. „Úgy tűnik, ragaszkodnak a magyar emberek a népi gyökereikhez”, jelentette ki a zalai igazgató.