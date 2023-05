Kerekasztal-beszélgetés a gazdaságról Zalaegerszegen

A gazdaság minden szektora képviseltette magát azon a kerekasztal-beszélgetésen, amit kedden tartottak Zalaegerszegen a Széchenyi téri díszteremben. Az összejövetel fő célja, hogy az egerszegi régió helyzetét megismerhessék, fogalmazott Balogh Ádám, a VOSZ 280 tagot számláló zalai szervezetének elnöke. Szólt arról, hogy az energiaárak még mindig gondot okozhatnak, ezenkívül magasak az alapanyagok árai, a kamatok nagysága pedig a finanszírozást nehezíti, és a kiszámíthatóság ellen hat a forint ingadozó árfolyama, valamint az ellátási láncolat bizonytalansága is próbára teszi a gazdasági szereplőket. Igaz, mindezek mértéke a szektori sajátosságoktól is függ, tette hozzá. Hasonló konzultációt már tartottak Nagykanizsán, és hasonlókat szerveznek Keszthelyen és Lentiben is, közölte Balogh Ádám. A vállalkozói közösség tagjai a VOSZ segítségével tartják a kapcsolatot egymással, és ezt az önkormányzat is támogatja, ezért 2014 óta rendszeresen képviselteti magát a város vezetése a havonta megtartott összejöveteleken is, fogalmazta meg Bali Zoltán alpolgármester. Vigh László országgyűlési képviselő azzal folytatta, hogy a magyar gazdaság kitettsége, függőségi helyzete folyamatos kihívásokkal jár, de mindezek ellenére az eddig elért eredményeket sikerül megtartani, mondta a politikus.

Családháló díjat kapott a nagykanizsai óvodapedagógus, Tóthné Garai Rita

Budapesten, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen adták át a 2022-es Családháló-díjakat. A Nagykanizsa Központi Óvoda Kertvárosi Tagóvodájának óvodapedagógusa, Tóthné Garai Rita is kapott elismerést. A díjat 2013-ban alapította a Családháló közössége. Céljuk ezzel nyilvános elismerésben részesíteni olyan intézményeket és szakembereket, akik a gyermekekért végzett munkájuk során különösen sokat tettek a családokért. A díj erkölcsi elismeréssel jár és a Családháló olvasóinak jelölése és szavazata alapján kerül kiosztásra minden évben ünnepélyes keretek között a fővárosban. A jelöltekre egyéni és intézményi kategóriában lehetett szavazni. Tóthné Garai Ritát jelenlegi óvodásainak szülei jelölték, akik ily módon is el akarták ismerni kimagasló nevelői tevékenységét. A díj elnyeréséhez hosszú óvodapedagógusi pályafutása során megismert szülők, volt óvodásai, ismerősei és sok kollégája szavazata révén jutott a kitüntetett.

Kitáncolták a májusfát Andráshidán

A zalaegerszegi városrész apraja-nagyja részt vett a májusfa kitáncolásban Andráshidán kedden kora este. A méretes fenyő egy hónapig díszelgett a Körmendi és Kutasi út kereszteződésénél. A hagyományos dalos-táncos programot a településrészi önkormányzat és az andráshidai művelődési ház szervezte. A műsorban felléptek az óvodások, iskolások, valamint az Igazgyöngy Hagyományőrző Egyesület kórusa és a Szélrózsa Tánckör. A szereplőket, valamint a közönséget Domján István önkormányzati képviselő, valamint Vigh László országgyűlési képviselő köszöntötte.

Helyben motivál a kanizsai Loco-Motiv Közösségi Alapítvány

Megalakulása óta csak másfél év telt el, de a nagykanizsai Loco-Motiv Közösségi Alapítvány már három sikeresen kiírt és finanszírozott pályázati szakaszt zárt le. A legutóbbi márciusi kiírás szerint előnyben részesültek azok a civil szervezetek vagy közösségek, akik/amelyek a beadott pályázatban kiemelt figyelmet fordítottak a környezetvédelemre és a nagyobb közösségeket megszólító programokra. A tizenhárom beadott pályázat közül végül tízet sikerült támogatni a rendelkezésre álló kétmilliós keretösszegből. A Loco-Motiv Közösségi Alapítvány alapvetően három keretrendszerben gondolkodik. A City Tündér elnevezés a szociális ügyekre, a Green Gerilla a környezettudatosságra, a Hőslakos a közösségépítő programokra fókuszál. Fülöp Réka kuratóriumi elnök szerint a nemrég lezárult pályázati ciklus keretében ismét remek ötleteket és programokat tudtak támogatni, többek között egy elektronikus zenei fesztivált, egy több iskola kórusának bevonásával megvalósuló gyereknapi programot, egy közösségi kert létrehozását, illetve a Kiskanizsai Általános Iskola jubileumi megemlékezésén egy zöldítő programot.

Folytatódnak Keszthelyen a Zöldváros-program beruházásai

Átadták Keszthelyen a megújult Zeppelin teret, amelynek a könyvtárral szembeni részén játszóteret is kialakítottak. A Zöldváros-program részeként elkészült fejlesztésre 180 millió forint Top-forrást nyert a Balaton fővárosa. A sétálóutcát és a könyvtárat összekötő közterület avatásán Nagy Bálint közlekedési államtitkár, országgyűlési képviselő azt mondta, ezt a fejlesztést az itt élők és ide látogatók egyaránt várták már, hiszen a Balaton-part mellett a belváros is turisztikai jelentőséggel bír, amely ezzel a beruházással még inkább vonzó képet mutat. Manninger Jenő, Keszthely polgármestere felidézte: a Zöldváros-program 2016-ban indult, s a hosszas tervezés, előkészítés után a Zeppelin téri kivitelezés gyorsan, gördülékenyen történt. Manninger Jenő emlékeztetett: volt olyan koncepció is, hogy ide mélygarázs is épüljön, ám az egymilliárd forint feletti összeget igényelt volna, amely a Zöldváros-program teljes költségvetése.