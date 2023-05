A vidámságra is nagy hangsúlyt fektetett az a baráti társaság, akik idén is körbetekerték a Balatont, ráadásul egyetlen nap alatt és kizárólag kemping biciklikkel. A kihívásnak most tettek eleget harmadik alkalommal. A kis csapatot túrájuk alatt az előző években is nagy érdeklődés övezte; színes, virágcsokrokkal és plüssállatokkal feldíszített kerékpárjaikra, aki csak összetalálkozott velük, felkapta a fejét. Idén a rajt- és a célállomás is a vonyarcvashegyi strand bejárata volt. Rausz Péterrel, a csapat egyik tagjával még az indulás előtt beszélgettünk.