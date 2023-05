Varga Sz. Gábor, a Vajda-gimnázium intézményvezetője beszédében kijelentette: „tisztelettel fejet hajtunk a sokszázezer magyar katona előtt, akik történelmünk vérzivataros századai alatt, de különösen a 20. század nagy világégéseiben, valamint az 1956-os forradalom és szabadságharcban küzdöttek hazánkért”, s ebből semmit sem von le az a tény, hogy hazánk sokszor idegen érdekek mentén kényszerült háborúba.

– Ők nem abban a pillanatban váltak hőssé, amikor a golyó kioltotta életüket – hangsúlyozta a történelemtanár. – Azok voltak már akkor is, amikor a behívó kiszólította őket családjuk köréből.

Varga Sz. Gábor leszögezte: azokra is emlékezünk, „akik ugyan túlélték a harcokat, de gyakran hadifogság, hazatérésük után pedig kirekesztés jutott nekik osztályrészül”. S tisztelgünk a civilek és az özvegyen maradt asszonyok előtt is, hiszen „hősök voltak azok is, akik éltek a hazáért, és életükkel mutattak példát az utókornak”.

Ma pedig rajtunk a sor, tette hozzá, hiszen a jelen nemzedékein múlik, „sikerül-e elkerülni a háborút, megvédeni a hazát, megőrizni a békét, az elődeinktől örökbe kapott értékeinket és biztosítani gyermekeink jövőjét”.

Beszéde végén a direktor Eötvös Károlyt idézte: „A nemzet gazdagságát nemcsak vagyonának ezermilliói, erejét nemcsak katonáinak százezrei teszik. Gazdagságának hatalmasabb és fenségesebb része múltjának dicsősége, hőseinek sokasága. És az az önérzet, amelyet ezek fénye költ ki s növel magasra és terebélyessé. Rengeteg erdő a nemzeti önbizalom, de a világosság nélkül, melyet az ősök dicső példáinak napfénye gerjeszt, elsárgul és elhervad az.”

A megemlékezés zárásaként az önkormányzat, valamint civil közösségek képviselői elhelyezték tisztelgő koszorújukat a várkertben lévő hősi emlékmű talapzatán.