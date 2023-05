A két állításra a minap Szabó Szilárd, a Fidesz frakcióvezetője reagált. Mint mondta: az ÉVE két képviselője tudatosan akarja félrevezetni a kanizsai lakosságot, legalábbis erre utal az objektivitás teljes hiánya.

- Horváth Jácint vagy elfelejtette vagy tudatosan elhallgatja, hogy a kormány több milliárd forintot biztosított Nagykanizsa számára utak, járdák és közművek rekonstrukciójára - emlékeztetett Szabó Szilárd, aki felidézte: 2017-ben közel 2 milliárd forintot nyert az önkormányzat, melyből 20 helyszínen valósult meg útfelújítás és közműrekonstrukció. - A munkálatok 2020-ban, azaz 3 évvel ezelőtt fejeződtek be és olyan helyszíneket érintettek, mint a Hunyadi utca, a Zrínyi utca, a Sugár út, a Pivári utca, a Vörösmarty utca, a Szigeti utca és a Babóchay utca. Mindezek után a kormány 2021-ben, azaz 2 évvel ezelőtt 588 millió forintos támogatást nyújtott a városnak, hogy különféle fejlesztéseket hajtson végre az önkormányzat. Ebből a pénzből akkor számos utat és járdát is szerettünk volna felújítani, ám az ÉVE-frakció mindezt megakadályozta, a pénzt a mai napig nem költötték el. Ezek után azt mondani, hogy a kormány tehet a kanizsai utak és járdák rossz állapotáról, vicces, ugyanakkor elszomorító is.

Szabó Szilárd, a Fidesz frakcióvezetője Fotó: Gergely Szilárd

Szabó Szilárd a közművek rossz állapotára is kitért. Mint mondta: Schauta Marcell úgy próbálja feltüntetni az ÉVE-frakciót, mintha a város megmentője lenne, pedig a beruházás kétharmadát, közel 600 millió forintot szintén a kormány biztosított pályázat keretében. És ha már itt tartunk, V. Németh Zsolt, az Energiaügyi Minisztérium víziközmű-ágazatért felelős államtitkára pár hete Kanizsán erősítette meg, hogy a kormány a jövő évtől évente legalább 100 milliárd forintot biztosít a víziközművek rekonstrukciójára.

Szabó Szilárd végezetül hozzátette: a hazai csatornahálózat valóban elöregedett, vannak olyan szakaszok, ahol száz évesnél is öregebbek a vezetékek, ám a jelenlegi kormány az első a rendszerváltás óta, amelyik érdemben foglalkozik a problémával.