A bált megelőző műsorban az intézmény pedagógusai és tanulói működtek közre. Köszöntőt – mások mellett – a településen élő Vigh László országgyűlési képviselő mondott, aki lapunknak többek között arról beszélt, hogy az idő beigazolta: jó döntést hoztak 15 esztendeje, amikor létrehozták az oktatási-nevelési intézményeket fenntartó Suli Harmónia 2007 Gyermekeket Segítő Alapítványt, hiszen ezáltal kistelepülési iskolákat és óvodákat tudtak megmenteni.

– 2007-ben 13 iskola és öt óvoda kezdett el alapítványi fenntartással működni, ma öt településen öt iskolát és egy óvodát működtet az alapítvány – mondta Vigh László. – Ez azért fontos, mert a családok letelepedéskor szívesebben választanak olyan települést, ahol helyben található iskola és óvoda. A felsőrajki iskola közel száz fővel rentábilisan működik, a gyerekek nagyon sok közösségi programon vesznek részt.

Zsupánné Horváth Mária polgármester mindezt azzal egészítette ki, hogy az alapítványi bált általában márciusban szokták tartani, most az energiaválság miatt tolták el annak időpontját. A polgármester szerint az iskola azért is népszerű, mert a diákok nagyon szép környezetben, kis létszámú, 10-12 fős osztályokban tanulhatnak. Terveik szerint a közeljövőben egy játszótérrel is bővül majd az intézmény udvara.