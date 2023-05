Doktor Nimród három éve horgászik, most is nevezett a versenyre, tavaly nyertes volt korosztályában. Ott jártunkkor éppen egy törpeharcsa akadt a horgára. A felsős diákot húga, Jázmin kísérte el. A hétéves Vass Dávid két éve horgászik, akinek édesapja, Vass István segített felkötni a csalit. Édesanyja, Gál Krisztina elújságolta, hogy kisfia már tavaly is részt vett a versenyen, rendszeresen járnak a tóra, két hete is szerencsével jártak. Sőt, a kifogott törpeharcsákat hazavitték és a kertben kialakított mini tóban etették, tartották.

Doktor Nimród és húga, Jázmin.

Fotó: Mozsár Eszter

A felnőttek mezőnyében is izgalmas volt a verseny, több helyen volt már kapás délelőtt. László András éppen egy 1,7 kilós tükörpontyot emelt a szákba, ahol már kettő kárász és egy másfél kilós tükörponty pihent. A fiatalember másfél éve horgászik, láthatóan neki is „bejött” a kezdők szerencséje. Ahogy a néhány méterrel odébb álló hölgynek, Gotthárdné Molnár Melindának, aki alig egy esztendeje pecázik, ám jócskán akadt nála is ponty és kárász.

Molnár László, a 150 taggal bíró Pölöskei Horgászok Egyesületének titkára, a program szervezője lapunknak elmondta: a szervezet 38 gyermek taggal büszkélkedhet. Örülnek, hogy a fiatalok így legalább több időt a szabad levegőn töltenek és nem a számítógép, televízió előtt ülnek.

Vass Dávidnak (középen) édesapja, Vass István segített felkötni a csalit. Mellette édesanyja, Gál Krisztina.

Fotó: Mozsár Eszter

A felnőttek versenye 10 és 15 óra között, míg a gyermekeké 8 és 12 óra között tartott, délután őket ügyességi játékok várták. A kicsiknek valódi gyermeknapjuk volt, a támogatóknak köszönhetően mindenki több ezer forintos ajándékcsomaggal távozhatott. A Magyar Országos Horgász Szövetség pályázatán 120 ezer forintot nyert a helyi egyesület, azokból tárgyjutalmat, azaz egy-egy pecabotot kapnak a két korcsoport – alsósok és felsősök - legjobbjai. Mellette a helyi önkormányzat, a néptánccsoport, az horgász egyesület, a polgárőrök és helyi vállalkozók ajánlottak fel több száz ezer forintot ajándékokra. A felnőtteknek egy csaligyártó cég ajánlott fel ajándékcsomagokat.