Öt éve nem volt olyan sok válás hazánkban, mint 2021- ben, amikor 18 300 házasság ért véget. A tavalyi adatok nem ismertek, de nem lehetnek sokkal szívderítőbbek. Érdemes megemlíteni azt is, hogy még így is több volt az új házasságkötés, ezek száma is rekordmagas volt 2021- ben, azaz 72 030, ami 1986 óta a legtöbb. A szocializmus utolsó időszaka óta minden évben legalább tízezerrel kevesebb új házasságot kötöttek, mint ahány házasság válás vagy halál miatt véget ért. Nem jó a hasonlat ide, de még az orosz rulett is több esélyt ad ennél. Persze a válás nem halálos, és van rá példa, hogy a házasságot jól is lehet csinálni. Azt kellene ellesni, van kitől, erre mutatnak jó példát azok a párok, akik 50 év után is megerősítik esküjüket.