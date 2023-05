Szent Péter utóda, a katolikus egyház 266. pápája sokáig ható, s reménység szerint gyümölcsöket termő látogatást tett a Szent István által a Szűzanya oltalmába ajánlott, mára – lélekben is kissé – megcsonkított Magyarországon. Gesztusaival, szavaival, tanításával a reményt hozta el, egy vészterhes korban. És példát adott – azzal is, hogy kezet csókolt Brenner József atyának, a kommunisták által barbár módon kivégzett pap, Boldog Brenner János testvérének és a mindkét lábát elvesztő, de hitében és szolgálatában megmaradt Kardos Mihály atyának. E szívbéli pillanatok arról tanúskodtak: nekünk tényleg a tanítványai lábát is megmosó Krisztus a jövőnk. Grazie, Francesco, soli Deo gloria!