A baj előtt egy pillanattal még semmi baj nem volt. A Micimackónak tulajdonított örökbecsű mondás gyakran jut eszembe, amikor olyasmivel találkozom, ami könnyedén elkerülhető lett volna már csekély előrelátással is. Lehetnek ezek közlekedési balesetek olyan útszakaszokon, ahonnan a rendőrségi helyszínelőknek be se kellene jönni, mert hiába vannak a figyelmeztető táblák, ha semmibe veszik. Ilyenek azok a tüzek is, amiket minimális elővigyázatossággal el lehetne kerülni. De nem, sőt! Ezért pakoljuk tele lommal a pincét, a padlást, és zárjuk rá az ajtót, hogy véletlenül se lehessen könnyen hozzáférni, amikor támad a vörös kakas. Ám ha menekülni kell a tűz, a füst miatt, már késő bánni, hogy eltorlaszoltuk a lépcsőt, lezártuk a folyosót, a tetőre és a szabadba vezető létrát.