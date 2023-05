A falu, ahol felnőttem, kis közösséget alkotott, mégis szinte minden olyan tevékenységnek megvolt a maga mestere, aminek szükségét látták a mindennapi élethez. Volt suszter, kádár, kovács, varrónő, kőműves, ács, asztalos s persze kosárfonó is. No meg villanyszerelő, bár az még a hetvenes évek elején is egészen modern foglalkozásnak tűnt. Az is rémlik, hogy az asszonyok esténként összejártak, és nemcsak azért, hogy például a tökmagköpesztések vagy kukoricamorzsolások idején kisegítsék egymást, hanem hímeztek, de talán még horgoltak is, ebből annyi maradt meg emlékként bennem, hogy egymásnak mutogatták a kézimunkáikat. Valahogy természetesnek tűnt, hogy mindenki azzal segítette a másikat, amihez értett.