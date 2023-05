Május 8-án Magyarországra látogatott dr. Jane Goodall világhírű főemlőskutató, ENSZ-békenagykövet a csimpánzok életének legismertebb kutatója. A Pannon Egyetem veszprémi központjában, a fenntarthatóság jegyében többnapos programsorozatot rendeztek, melynek központi eseménye volt dr. Jane Goodall látogatása és előadása. Jane Goodall etológus, antropológus és primatológus, a csimpánzok szociális és családi életének legismertebb kutatója, a Jane Goodall Intézet és a tanzániai Gombe Nemzeti Park igazgatója.

A Zalaegerszegi Egyetemi Központ 12 fős csapattal utazott a rendezvényre, melynek tagjai között dr. Palányi Ildikó megbízott főigazgató mellett a megyeszékhelyi Csány László Technikum négy 11. évfolyamos diákja és kísérőtanáruk is ott volt. A fiatalok csatlakoztak a világhírű kutató által alapított Roots & Shoots (Rügyek és gyökerek) magyarországi közösségéhez.

Varga Győző, Tánczos Domonkos, Némethy Barna, Jandó Réka Imola, középen a kísérő tanár, Jánky Szilvia

Fotó: Jóna István

A Pannon Egyetem több, rövid műhelybeszélgetéssel, előadásokkal készült, melyek a felelős gondolkodásról, természetvédelemről, fenntarthatóságról szóltak. Az egyetem első emeletén kialakított standokon ismerkedhettek a résztvevők a Jane Goodall Intézet munkájával, a Roots & Shoots csoportokkal is. Az aulában kialakított színpadon felvezetésképpen Jane Goodall életéből mutattak videófelvételeket, majd a Pannon Egyetem Éghajlatváltozás Multidiszciplináris Nemzeti Labor társadalomtudományi alprojektjének filmje, a There Is No Planet B című rövid dokumentumfilm került levetítésre, mely a klímaszorongást hivatott ismertetni.

Hatalmas, percekig tartó taps fogadta a színpadra lépő 89 éves Jane Goodallt, aki előadásában édesanyjának mondott köszönetet, aki megszerettette vele az állatokat.

– Négy és fél évesen a tyúkok alól kellett kiszednem a tojást. Kíváncsivá tett, hogy jön ki a tyúkból a tojás. Hosszasan figyeltem a tyúkok viselkedését, igazából ez volt az első igazi megfigyelésem az állatok viselkedésével kapcsolatban – mondta Jane Goodall.

Előadásában több személyes élményt is elmesélt, hogy miként fogadták be a tudóstársadalomba, hogyan változtatta meg az életét a csimpánzok megfigyelése. Hangsúlyozta, hogy a bolygónk megmentésének reményét a fiatalokban látja.

Dr. Jane Goodall

Fotó: Jóna István

– Ha a fiatalok nem látják, milyen fontos a természetvédelem, akkor semmit sem érünk el – fogalmazott. Dr. Jane ezért indította el 1991-ben a Roots & Shoots mozgalmat, melynek már a világ több országában vannak csoportjai, Magyarországon összesen 14.

Dr. Jane Goodall plenáris előadását követően dr. Gelencsér András, a Pannon Egyetem rektora példákkal mutatta be környezetünk folyamatosan romló állapotát. Kiemelte, hogy az egyetem teljes mellszélességben kiáll a fenntarthatóság mellett és mindent megtesz, hogy a fiatalokat is helyes gondolkodásra tanítsa.

Az előadások után dr. Jane Goodallt az egyetem díszdoktorává avatták. Majd vetített képeken mutatták be a Trash Art pályázat legjobb alkotásait (200 pályamű, 30 alkotótól).

A Pannon Egyetem, támogatva dr. Jane munkáját, örökbe fogadta Kabit, a kis csimpánzt, majd a Jane Goodall Intézettel hosszútávú együttműködést kötöttek.

A találkozó zárásaként bemutatkozott a Jane Goodall Intézet, valamint néhány Roots & Shoots (Rügyek és gyökerek) magyarországi csoport.

A program végeztével a csányos fiataloktól érdeklődtünk, hogy tetszett nekik a rendezvény, van-e olyan jó példa, amit hazahoznának a saját közösségükbe is.

– Sok informatív dolgot hallgathattunk meg, és a jövőre tekintettel fontos változásokat tud ez a közösség elérni, célt adni a fiataloknak, s a lelkesedés talán rávetül majd az idősebb generációkra is. Fontos üzenete ennek a napnak, hogy figyeljünk jobban oda a hétköznapi dolgainkra, mit miért teszünk a környezetünkben. Ha mindenki a saját maga dolgaira oda tud figyelni, akkor szerintem komoly előrelépést tudunk a társadalomban is elérni a fenntarthatóság felé – mondta Némethy Barna középiskolás diák.