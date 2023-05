Tantalics Béla 1923. március 4-én született Bagladban. A helyi elemi iskola után a Lenti Polgári Iskolában tanult tovább. Ennek elvégzése után beiratkozott a Csáktornyai Állami Tanítóképzőbe, ahonnan 1941 őszén be kellett vonulnia katonának. A hadifogság és a hosszú kórházi kezelés után 1946-ban térhetett haza. Tanulmányait Csáktornyán már nem folytathatta, a tanítói oklevelet a Kőszegi Állami Tanítóképzőben szerezte meg. Tanulmányait később is folytatta, a Pécsi Tudományegyetemen majd Szegeden, a József Attila Tudományegyetemen szerzett diplomát. Pedagóguspályáját 1947-ben Zalaszombatfán kezdte, ahonnan két év múlva Lentibe került, ahol évtizedeken keresztül tanított különféle iskolatípusokban. 1951-től Lenti Járás tanulmányi szakfelügyelőjeként tevékenykedett, 1972-től a Zala Megyei Gyermek- és Ifjúsági Intézet hivatásos pártfogója nyugdíjazásáig. Részt vett az 1956-os forradalom helyi eseményeiben. Tanárként, majd az 1986-os nyugdíjazását követően is folyamatosan végzett közéleti tevékenységet. Alapító tagja és hosszú ideig titkára volt a Lenti Honismereti Egyesületnek. Tagja volt a Zala Megyei 56-os Hagyományőrző Egyesületnek és a Zala Megyei Pofosz Szervezetének. Megválasztották a Rákóczi Szövetség Lenti-Lendvai tagozata tiszteletbeli elnökének. Helytörténészként több évtizeden keresztül kutatta Lenti és a szomszédos települések, illetve Zala megye történetét.

Fotó: Korosa Titanilla

Számos díjat és kitüntetést kapott pedagógusi és helytörténészi munkája elismeréseként. Lenti város Pro urbe díjjal, majd díszpolgári címmel jutalmazta. Kapott Pedagógus Szolgálati Érmet, s az oktatásügy kiváló dolgozója plakettet is. 2010-ben magas rangú állami kitüntetésben, a Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkeresztben részesült. 2011-ben a Magyar Politikai Foglyok Szövetségétől Hazáért érdemkeresztet vehetett át, s ugyanazon esztendőben a köztársasági elnök az 1956-os emléklapot adományozta neki.

Életének 94. évében, 2017 júliusában hunyt el.

Fotó: Korosa Titanilla

Számos kötete, írása jelent meg főként helytörténeti témákban, megírta nem csak Lenti, hanem több környékbeli falu történetét és kitekintett a Muravidékre is. Munkái a városi könyvtárban elérhetők.