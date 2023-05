Farkas Szilárd polgármester elmondta: több oka van, hogy az idegenforgalmi létesítmény továbbra sem nyitja ki kapuit. A legfontosabb, hogy jelenleg nincs üzemeltető, sőt, időközben értékesítésre is meghirdették az ingatlant. A nyitás elhalasztását indokolják még a magas energiaárak, valamint az épülő tanuszoda vízvételezési problémája is. A polgármester elmondta: előfordulhat, hogy a tervezett tanuszoda medencéinek feltöltéséhez a strandfürdő mögötti hidegvizes kutat használják majd, ez viszont hosszú távon is akadályozhatja a fürdő működtetést. A probléma áthidalására a Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt.-vel közösen kezdeményezték a letenyei ivóvízbázis 1. számú kútjának felújítását, amelynek költsége az előzetes számítások alapján mintegy félmilliárd forint lenne. Miután önerőből ezt az összeget nem tudják előteremteni, az önkormányzat és a szolgáltató kérte az Építési és Beruházási Minisztériumot, hogy a szükséges forrást az állam biztosítsa a városnak. Jelenleg a kérelem elbírálására várnak.

Farkas Szilárd polgármester Fotó: Gyuricza Ferenc

Az ülésen fejlesztésekkel és ingatlanügyekkel kapcsolatos kérdések is napirendre kerültek. A képviselő-testület hozzájárulását adta a letenyei városháza tetőfelújítási munkálataihoz, amelyhez az anyagi forrást jórészt a Zala Vármegyei Kormányhivatal biztosítja, a helyi plébánia számára pedig 10 évre átadnak használatra egy Szentháromság-templom mögötti ingatlant.

A képviselő-testület a kiadási és bevételi főösszegek változatlanul hagyása mellett, kisebb átcsoportosítással módosította a februárban elfogadott költségvetési rendeletét. Egy 3,4 millió forintos általános tartalékkeretet hoztak létre, s egy 800 ezer forintos céljellegű alapot is elkülönítettek, ez utóbbit a civil szervezetek támogatására. Az összeg felosztására az egyesületek és alapítványok május 31-ig beérkező kérelmei alapján kerül majd sor.