Az elismerést a városi rang kivívásának 31. évfordulóján adta át Papp Gábor a köztiszteletben álló orvosnak, akinek hatalmas része volt a Hévíz SK asztalitenisz szakosztályának újjáalakításában, s későbbi sikereiben is.

A város napján a Hévíz kultúrájáért-díjat Balázs Árpádné, az Illyés-iskola zenepedagógusa, a fejlesztésért adományozott elismerést a Balaton-felvidéki Nemzeti Park, a turisztikai kitüntetést a Gelencsér Dental Kft., a közszolgálatért járó érmet s oklevelet pedig Csongrádiné Olasz Sára, a polgármesteri hivatal munkatársa kapta.

Papp Gábor: Arra van szüksége ennek a városnak, hogy egy irányba húzzunk

Fotó: Péter B. Árpád

Az ünnepen Papp Gábor polgármester arról is beszélt: ebben az önkormányzati ciklusban „kevés felhőtlenül ünneplős városnap adatott”, hiszen a járvány, a lezárás, a szomszédban dúló háború rányomta bélyegét az elmúlt időszakra, amit tovább súlyosbít az energiaválság és a brüsszeli szankciók számos következménye is.

Ifjabb Sallai Jenő hegedűművész japán turné után tért haza s lépett fel szeretett városa ünnepén

Fotó: Péter B. Árpád

A város közössége ebben a helyzetben összefogott, de akadtak olyanok is, akik csődöt, költségvetési összeomlást vizionáltak – alaptalanul, folytatta Papp Gábor.

– Hálás vagyok munkatársaimnak, intézményeinknek, a városunkban bízó kitartó hévízieknek, hogy ezeket a rágalmakat ki tudtuk védeni együtt – szögezte le a polgármester. – Nincs csőd. Nem is volt, és nem is lesz. Költségvetésünk stabil, turisztikai mutatóink ígéretesek az idei évre is. Igaz, továbbra is fegyelmezetten kell dolgoznunk és gazdálkodnunk, hogy ez így is maradjon. Örömmel vennék városvezetőként használható javaslatokat arról: ha így ne, akkor hogyan másképp? Ám sajnos, ehelyett csak vádaskodás érkezik. Pedig arra van szüksége ennek a városnak, hogy egy irányba húzzunk.

Nagy Bálint: Hévíz nagyban hozzájárul az országimázshoz is

Forrás: Péter B. Árpád

Nagy Bálint közlekedésért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője arról beszélt, „Hévíz vendégforgalmának és egyedi

adottságainak köszönhetően nagyban hozzájárul az országimázshoz is”.

Az ünnep fényét Berényi Andrea operaénekes is emelte, zongorán kísérte Babos Judit

Fotó: Péter B. Árpád

– Magyarország kormánya rég felismerte azt, hogy nemzetgazdasági érdek a lakosság terheinek csökkentése, ezért is védtük meg a rezsicsökkentést, terjesztettük ki a családtámogatási rendszert, s vezetjük be az ország- és vármegyebérletet – sorolta a politikus. – S mivel a hévízi önkormányzat az elmúlt években egyedül nem tudott megbirkózni a támogatott beruházások költségeinek emelkedésével, ezért idén februárban 190 millió forint többlettámogatást kapott a kabinettől a gyógyhelyközpont fejlesztésének mielőbb befejezésére.

A város 31. születésnapján (b-j) Péntekné Vizkelety Márta református lelkész, Honthegyi Zsolt evangélikus lelkipásztor és Kiss László esperes-plébános áldotta meg a települést, annak lakóit és vendégeit

Fotó: Péter B. Árpád

Nagy Bálint jelezte, „a külföldi vendégéjszakák tekintetében, minden nehézség és probléma ellenére továbbra is Hévíz az első, ami azt mutatja: „a hévízi csoda bizony nem kopik, még akkor sem, ha a hétköznapokat mi magunk nehezen éljük meg”.