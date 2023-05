A vasárnapi rendezvényen a megemlékezést koordináló Zalai 47. Honvédzászlóalj Hagyományőrző Egyesület mellett a Magyar Tartalékosok Szövetsége zalai szervezete és a Szent György Lovagrend tagjai, valamint a helyi önkormányzat képviselői vettek részt. A koszorúzást követően beszédet Kaj István polgármester mondott, aki nemcsak arról szólt, hogy a község büszke a néhai honvédtisztre, szerepet vállal kultuszának ápolásában, valamint gondot fordít arra is, hogy a síremlékét és annak környezetet rendben tartsa, de méltatása során arra is kitért, hogy a 47. honvéd zászlóaljhoz 1848 őszén csatlakozott „Püspöky Grácián tudta, hogy a magyar szabadságért vívott küzdelemben hol a helye, és tisztában volt azzal is, hogy mi a kötelessége”.

A síremléknél Kaj István (balról) mondott beszédet. Mellette a közép-zalai település korábbi polgármestere, Jandó László Fotó: Gyuricza Ferenc

Püspöky Grácián zászlótartó őrmesterként szolgálta hazáját, ezáltal vett részt Budavár ostromában is, majd az ott végrehajtott hőstettéért hadnaggyá léptették elő. A szabadságharc bukása után egy ideig Zalában bujkált, majd 1854-ben feleségül vette Dőry Máriát, akinek birtokán együtt gazdálkodtak.