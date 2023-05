Előbb az óvodások, majd az iskolások, délután pedig a felnőttek mérhették össze erejüket, felkészültségüket a fürdőváros dombjain. Utóbbiakat 7, 14 és 21 kilométeres versenytáv várta, s aki célba ért, az érmen és ajándékon felül egy kupont is kapott, amellyel féláron vásárolhat jegyet, bérletet a nyári budapesti atlétikai világbajnokságra, amelynek munkatársai – köztük Németh Balázs, a Budapest 2023 NZrt. vezérigazgatója – Hévízen is népszerűsítették a világeseményt.

– Az előnevezések során nagyjából ugyanannyian, mintegy négyszázan jelentkeztek, mint a korábbi években – árulta el Bognár Balázs, a szervező Hévízi Futó és Fitness Egyesület elnöke. – A gyermeklétszám picit kevesebb, mint a korábbi években, de ebben szerepet játszhat az is, hogy az időjárás miatt az eredetileg tervezetthez képest két héttel később, pünkösdkor rendezhettük meg a futófesztivált.

A három-négyévesekre 250 méter várt, az „idősebbeket” pedig egyre növekvő táv csábította versengésre, a felsősök már egy kilométeren bizonyíthatták állóképességüket.

A fesztivál idén jótékony célokat is szolgált. Süténé Tüttő Beáta az egyik állatvédő szervezet standjánál

A régiószerte népszerű esemény ezúttal jótékonysági célokat is szolgált. Mint Süténé Tüttő Beáta, a futófesztivál sajtótitkára elmondta, gyűjtöttek egy hat gyermeket – felesége tragikus halála miatt – egyedül nevelő édesapának, egy baleset miatt jelenleg munkaképtelen nőnek, illetve két állatvédő szervezetnek. „Célunk az volt, hogy az idelátogatók a kevésből is adjanak egy picit azoknak, akik még jobban rászorulnak”, foglalta össze a program egyik szervezője. Az adományozók régebbi futófesztiválok pólóiból, érmeiből választhattak hálaajándékot.

– A legfontosabb cél a közösségépítés volt – foglalta össze Gelencsér János, a HFFE alelnöke – és persze az: legyen egy kis mozgás a városban, a szó sokfajta értelmében.