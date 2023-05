A jó hangulatú beszélgetésen az is kiderült, a keszthelyi Kiscápák SE versenyzője a hévízi Bibó-gimnáziumban érettségizik ezekben a hetekben, majd a texasi Houstonban folytatja tanulmányait, ahol egyetemi ösztöndíjat kapott.

– Örülünk ennek, de természetesen a diploma megszerzése után hazavárjuk – szögezte le Keszthely első embere.

Hetyei Nóra az elmúlt években zsinórban „szállította” a kiváló eredményeket. Alig egy hónapja, a 125. felnőtt úszó országos bajnokságon – még ifjúsági korúként – a fináléba jutott 200 méteres női vegyesúszásban. Hasonló tettet, persze a férfiak mezőnyében, utoljára nyolc évtizeddel ezelőtt Csik Ferenc olimpiai bajnok vitt véghez.

Tavaly ősszel a rövidpályás ob-döntőben is szerepelt: 100 vegyesen 7., 200 vegyesen pedig a 6. helyen fejezte be a versenyt.

Hetyei Nóra az elmúlt években korosztályában többször is az élen végzett a Zalai Hírlap Év sportolója-választáson. Számos érme között például 2020-ban a Négy Nemzet Versenyén két aranyat és két ezüstöt szerzett, illetve megnyerte a Jövő bajnokai összrégiós viadal Csillagszóró-futamát is. Az előző esztendőben pedig – a magyar válogatott tagjaként – részt vett az Európai Ifjúsági Olimpián Azerbajdzsánban, ahol három számban is rajtkőre állhatott.

A kiváló sportoló már évek óta szerepel az országos úszóranglista korosztályos elitjében, sőt: vannak számok, amelyekben az első helyen áll.