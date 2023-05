ZALAEGERSZEGI HÍREK

70 éves évfordulóját ünnepelte a Pálóczi Horváth Ádám Alapfokú Művészeti Iskola

Több mint háromórás műsorral ünnepelte 70 éves évfordulóját pénteken este a megyeszékhelyi Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben a zalaegerszegi Pálóczi Horváth Ádám Alapfokú Művészeti Iskola – tudósít a Zalai Hírlap. Az intézmény egykori és jelenlegi vezetőinek, pedagógusainak munkáját Kajári Attila, a fenntartó tankerületi központ igazgatója, Vigh László országgyűlési képviselő és Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere méltatta beszédében. A műsorban valamennyi tanszakról szerepeltek növendékek, felléptek az iskola művészeti csoportjai és olyan neves művészek, akik az intézményben kezdték pályafutásukat: Laposa Julcsi Junior Prima-díjas népzenész, Nauratyill Eszter hegedűművész, Sáfár Orsolya operaénekes, Mátyás István orgonaművész, valamint Vörös Ádám trombitaművész, aki Tanisawa Haruka oboaművésszel lépett színpadra.

XII. Zalaegerszegi Sörfesztivál telt házzal

Szombaton délután Halász Judit koncertjét hallgathatták meg a kisgyerekes családok, és a Zalaegerszegi Sörfesztivál területén felállított mini vidámparkot is sokan vették igénybe. Több ezer résztvevő látogatta a könnyűzenei koncerteket, akik a szombati eső ellenére is kivárták az aznap este fellépő Road együttes fellépését – írja a zaol.hu. A fesztivál szervezője, a Zalaegerszegi Gasztrokulturális Egyesület vasárnap este az Ossian koncert előtt rendezte meg a hagyományos sörivóversenyt, amelynek nyertese a nyár eleji Alterába fesztiválra szóló bérletet kapott. Nyolc sörfőzde, 5 borászat és 2 pálinkafőző fogadta el a meghívást a hét végére, széles körű volt a gasztronómiai kínálat, mondta lapunknak Székedli Bertold, a szervező egyesület vezetője, hozzátéve, a hétfői rendezvényekre már napokkal korábban elfogytak a jegyek. A fesztivált Curtis fellépése után Azahriah koncertje zárta. Aznap Gryllus Vilmos várta a gyereket közös éneklésre.

Kitüntetések és bemutatók a rendőrnap alkalmából

Szent György napjához igazítva 1992 óta tartják a rendőrnapot Magyarországon. Zalaegerszegen pénteken a Dísz téren találkozhattak a járókelők a rendőrség és a katasztrófavédelem feladataival a szimulációk segítségével – olvasható a Zalai Hírlapban. Látványos bemutatón láthatók voltak akció közben a kiképzett kutyák, a tűzoltási jelenet mellett a rabomobil, a sisak és a testpáncél is megcsodálható volt. Kerékpár-regisztráció és a biztonsági öv használata, valamint az autóvezetést akadályozó bódult állapot bemutatása is szerepelt a programban. A városi díszteremben kitüntetéseket adtak át a rendőrnap alkalmából. Dr. Vereckei Csaba dandártábornok, a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság főkapitánya mondott köszönetet a munkatársainak, hangsúlyozva, az egyenruha alatt ugyanúgy apák, anyák, fiatalok vannak, mint azok, akiknek az életét és biztonságát védik.

NAGYKANIZSAI HÍREK

Díszközgyűlést tartottak Nagykanizsán, díjazták a város lokálpatriótáit

A nagykanizsai származású Szakacsits Szabolcs cégvezető és posztumusz Schless István lokálpatrióta, feltaláló kapta meg a díszpolgári címet pénteken a nagykanizsai HSMK színháztermében rendezett városnapi ünnepi közgyűlésen – olvasható a Zalai Hírlapban. Idén a Város Címere elismerést Szolnok Ferenc roma vezető, Karosi Lászlóné nyugdíjasklub-vezető, Wilheim Dávid vállalkozó, Gyanó Szilvia néprajzos-főmuzeológus, Halmos Ildikó intézményvezető, Balogh József nyugalmazott állampolgár és Horváthné Gelencsér Edit nyugalmazott népművelő érdemelte ki. Az Év Vállalkozása címet kkv kategóriában Anek Judit fodrász, a Moór Kft., ügyvezetője, Moór András, valamint a HEAT Energy Gázipari Gépgyári Kft. ügyvezetője, Wilhelm Huber vehette át. Nagykanizsa Városért címet kapott Tüttő István egykori polgármester, Papp Ferenc, a HSMK egykori igazgatója, Farkas Tibor, a TUNGSRAM SE-Nagykanizsa elnöke. A város 778 éves születésnapjára emlékező eseményen Balogh László polgármester mellett részt vettek az önkormányzati képviselők és a város prominens személyiségei.

Évente 100 milliárd forint áll rendelkezésre a víziközművek cseréjére

Egy megbeszélés és egy konzultáció várt múlt héten pénteken V. Németh Zsoltra, az Energiaügyi Minisztérium víziközmű-ágazatért felelős államtitkárára Nagykanizsán. A szakpolitikus először a Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. Kisfaludy utcai központjában adott tájékoztatást Kendli Richárd elnök-vezérigazgatónak a szektorban várható átalakulásokról. Ezt követően a Honvéd Kaszinóban olyan helyi cégekkel, vállalatokkal is találkozott az államtitkár, melyek a víztechnológia, a víztisztítás terén érdekeltek – tudósít a Zalai Hírlap. A vízműves találkozó kapcsán Kendli Richárd elnök-vezérigazgató elmondta: az ágazatot három területen sújtják problémák, egyrészt a gazdálkodási környezet, melynek részei a megemelkedett energiaárak, másfelől az ágazatban dolgozók nemzetgazdasági átlagnál alacsonyabb bérezése, harmadrészt pedig az egyre inkább elöregedő víziközmű-infrastruktúra. V. Németh Zsolt államtitkár erre reagálva hangsúlyozta: a problémák felszámolására a kormányzat különböző ajánlatokat kíván tenni, ilyen például az integráció, mely során az állam átveszi a vízszolgáltatás és szennyvízkezelés feladatait a teljes tulajdonnal együtt.

Tartós élelmiszert osztott a roma nemzetiségi önkormányzat Nagykanizsán

A karácsonyt és a húsvétot követően ismét tartós élelmiszerekből álló csomagokat osztott a nagykanizsai roma nemzetiségi önkormányzat a Teleki utcai közösségi háznál. Teleki László, a roma nemzetiségi önkormányzat elnöke a zaol.hu hírportálnak elmondta: a Baptista Szeretetszolgálat jóvoltából több mint egy tonna tartós élelmiszert – többféle konzervet és tésztát – kaptak, amiből egységcsomagokat állítottak össze. Péntek délelőtt több mint száz rászoruló kapott az adományból. Teleki László hangsúlyozta: terveik szerint folytatják az adományosztást.

KESZTHELYI HÍREK

Újra élettel telik meg a Festeticsek fenékpusztai majorsága

Lassan a végéhez közeledik a fenékpusztai majorság felújításának első üteme. A hajdani Festetics-uradalom korszerűsítésére, fejlesztésére 1,6 milliárd forintot fordíthat a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési (NÖF) Nonprofit Kft., összefogva a Magyar Turisztikai Ügynökséggel és a Visit Hungaryvel – tudósít a Zalai Hírlap. A mostani beruházás a kanca- és borjúistálló, a kiskastély, illetve az oszlopos előcsarnok korszerűsítését jelenti. A birtokra szeretnék visszahozni a lovaséletet, amely hazai és nemzetközi érdeklődésre is számot tarthat. Mindez a Festetics-örökség ápolását szolgálja, megmutatva: mi az, amit a történelmi család adott az országnak. Nagy Bálint közlekedési államtitkár, a térség országgyűlési képviselője emlékeztetett, a főúri família hatása ma is érzékelhető a térség építészeti és kulturális életében, s mindez hozzájárul ahhoz, hogy Budapest után ez a régió az ország második legjelentősebb turisztikai desztinációja. Manninger Jenő, Keszthely polgármestere pedig azt hangsúlyozta: az itt élők identitásának része a Festetics-örökség, ami az idegenforgalomban is értékként jelenik meg.

Kiválóan szerepeltek az Asbóth diákjai a szakmai megmérettetéseken

Sorra aratják sikereiket a Zalaegerszegi SZC Keszthelyi Asbóth Technikumának diákjai, akik közül ketten a szakmák világbajnokságára is kijutottak – írja a zaol.hu. A napokban rendezték a fővárosi Hungexpón a XVI. Szakma Sztár Fesztivált, amely egyben rangos verseny is. Ezúttal a döntőkben 57 szakma majdnem 200 diákja – az ország legjobbjai – mérték össze tudásukat. A finálékba az Asbóth három tanulója is bejutott – és ott remek teljesítményt nyújtott. A kozmetikus technikusok mezőnyében Bödör Brigitta 1., a villanyszerelők viadalában Keszthelyi Szabolcs 2., a fodrászok között pedig Üst Lili 8. lett, tájékoztatta lapunkat Csótár András, az intézmény igazgatója.

A szív békéjéről tartott előadást a veszprémi érsek Keszthelyen

A békéről beszélt dr. Udvardy György veszprémi érsek a Keszthelyi Polgári Esték első rendezvényén csütörtökön kora este. Dr. Udvardy György veszprémi érsek a Zalai Hírlapnak azt mondta, a béke utáni vágy egyetemes, az megjelenik az egyén lelkében, van társadalmi vonatkozása, és fontos, hogy megőrizzük azt. A kérdés: mi van akkor, ha a békétlenség megjelenik önmagunkban, vagy akár a bennünket körülvevő világban – fogalmazott a főpásztor. Nagy Bálint államtitkár, országgyűlési képviselő a most induló sorozat kapcsán jelezte: azt szeretnék, „hogy ennek keretében a lehető leghitelesebb emberek osszák meg az érdeklődőkkel gondolataikat”. Első témaként a béke ügyét választották.