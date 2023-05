A kétnapos program a szokásoknak megfelelően szombaton kezdődött a Hetés kapuja pihenőhelynél a szimbolikus kapunyitással. Az első állomáson, Gáborjánházán kemencében sütött kerek perecet kínáltak a vendégeknek, de kinyitott a helyi szőttesműhely és a Helyi Értékek Háza is. A szomszédos Szíjártóházán a térségi gasztronómia újabb elemeivel találkozhattak a látogatók: több napig készült füstölt búbos túrót és tökmagolajos babsalátát kínáltak a helyiek, valamint a vesszőfonással ismerkedhettek meg Csányi Eliza kosárfonóval közreműködésével. Zalaszombatfán fumut sütöttek a vendégeknek, a diós-mákos-mazsolás töltelékkel készített baba alakú kalács eredendően a keresztelők, ünnepek kelt édessége volt. Emellett a helyi vesszőfonó szakkör tagjainak munkáit is megtekinthették már, a tárlat hivatalos megnyitóját pedig hétfőn tartják majd.

Aki szombaton lemaradt a programokról, de szeretett volna ízelítőt a hetési hangulatról, az vasárnap Bödeházán bepótolhatta, hisz hagyományosan a falu adott otthont a második nap eseményeinek. A délelőtti szentmisét Pete Polgár Máté plébános celebrálta, de jelen voltak a zsitkóci önkéntes tűzoltók is, hisz az eseményre a Muravidékről is sokan ellátogatnak. Délután a kultúrpajtában helyi termékeket vásárolhattak a látogatók, a kultúrházban a Nemzeti Művelődési Intézet által támogatott bútorfestő szakkör kiállítását nyitották meg, de láthatta a közönség a dobronaki Szolarics Loreta és Szolarics László alkotásait is. A munkákon hetési motívumokkal köszönnek vissza.

A rendezvény megnyitóján Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri biztos köszöntötte a megjelenteket és méltatta rendezvényt.