A közgyűlést Cserti Tibor elnök nyitotta meg. Elmondta: nagy büszkeséggel jelenthetik ki, hogy egyesületük újkori alapítása óta eltelt 35 esztendőt követően is még létezik és az alapítók szándékának megfelelően igyekszik működni a nehezebb körülmények ellenére is. E kerek jubileumi időszak eredményeit a városvédő szervezeteket tömörítő fővárosi Ráday Mihály Város és Faluvédő Szövetség (Hungaria Nostra) elismerő oklevéllel díjazta. Jó hír még, hogy a Nemzeti Együttműködési Alap eddig támogatása mellett a Nemzeti Panteon Alapítvány egyik pályázatán is nyertek. Remélhetőleg a jövőben mindkét erőforrásra tartósan számíthatnak céljaink megvalósítása érdekében.

Cserti Tibor, a Nagykanizsai Városvédő Egyesület elnöke

Fotó: Szakony Attila

– A tavalyi év eredményei közé tartozik, hogy az elkészített Facebook oldalunk látogatottsága gyarapszik, melyen számos anyagot jelentettünk meg a város nevezetességeiről – folytatta beszámolóját az elnök. – A támogatásunkkal megjelentetett Saffer Szilvia Adalékok a Nagykanizsai Izraelita Temető művészettörténetéhez című munkája széleskörű érdeklődést váltott ki. Felmerült az igény a korábban megjelent kiadványok egy részének frissítésére, illetve teljes körű digitalizációjára, annak internetes elérhetőségének biztosítására. Ezen túl fontosnak tartjuk a természeti és épített környezeti értékek megismertetését a város diákjaival. Papp Ferenc elnökségi tagunk hangyaszorgalommal új, fényképekkel és értékes információkkal tűzdelt kiadványt készített: 15 év a városvédőknél címmel. A Sigmund Romberg Emlékbizottság megkeresésére élére álltunk a városban született világhírű zeneszerző emléktáblája felújításának, mely közadakozásból és alapítványi támogatásból valósulhatott meg.

Cserti Tibor az idei év elképzeléseiről is szólt. Kiemelte: jó szokásuk szerint továbbra is folytatják a köztiszteletben álló közéleti személyek évfordulós köszöntését. Nagykanizsa testvérvárosaival keresik az együttműködés lehetőségét, melyet a horvátországi Belistye irányába szeretnék kiterjeszteni és ehhez szakmai utazásra indulnak.

– Ebben az évben lesz 50. éve, hogy városunkban először nemzetközi jazzfesztivált rendeztek – fogalmazott. – Ebből az alkalomból az ősz folyamán a Kanizsai Kulturális Központtal közösen online vetélkedőt szervezünk a fesztiválok történetéből. Nem adtuk fel azt a tervünket sem, hogy amennyiben a városvezetés nyitott egy, a városra jellemző Kodolko Art által megalkotott miniszobor befogadására, úgy vállaljuk a projekt koordinálását és anyagi támogatását is.