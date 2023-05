ZALAEGERSZEGI HÍREK

Harminc csapat sütötte a burgonyás finomságokat a Göcseji Prószafesztiválon

Pünkösdhétfőn ismét benépesült a Gébárti-tó melletti völgyben a Prósza utca és a kézműves ház. A XV. Családi Pünkösd és XXVII. Göcseji Prószafesztivál felhőtlen kikapcsolódást ígért a látogatóknak – olvasható a Zalai Hírlapban. A Gébárti Regionális Népi Kézműves Alkotóházban az ünnepkörhöz kapcsolódó mesterségbemutatók és kiállítások várták a nagyérdeműt. A Prósza utcává avanzsált szabadidő park felett a gátnál a népművészek, kézművesek és őstermelők kirakodóvására kapott helyet. A régiek mellett új csapatok jelentkeztek az idei prószafesztiválra, összesen harminc standnál kínálták a klasszikus és újragondolt finomságokat. A zsűrinek valóban feladták a leckét a sütő csapatok, a mesterszakácsokból és gyakorlott laikusokból álló ítészek a kóstolás végére nem maradtak éhesek, s több kategóriában hirdettek győztest.

Színes programokkal várták a legkisebbeket Zalaegerszegen

Vasárnap egész nap gyerekzsivajtól volt hangos a Vizslapark. A város és a Keresztury Dezső VMK ingyenes rendezvényén egész napos programok várták a családokat – írja a Zalai Hírlap. A jó időről is gondoskodtak a szervezők, így több száz gyermek játszhatott az ugrálóvárakban, izgulták végig a kutyabemutatót, simogathattak nyuszikat, Mátyás királyról meseelőadás láthattak, tekerhettek a KRESZ-pályán vagy végigmehettek a katonai akadálypályán, illetve beülhettek a retro tűzoltóautóba. A kicsik örömére interaktív óriásbuborék show, illetve zsonglőr játszóház tette színessé a programkavalkádot. Újdonság, hogy a művelődési központ saját büfével települt ki, valamint most először a zalaeger-szegi kicsik is találkozhattak a nyíregyházi „tekerd!” csoporttal. A fiatalok segítségével egy 36 ezer darabos legofal épült, ami a New York-képzőművész, Rob Anderson egyik „Kittizen” falfestményét ábrázolta.

Zalaegerszegre érkeztek az óriásbábok

A vásári komédiák hangulatát idézte fel szombaton délután a Díszt téren a brit Clive Chandler (a The Walking Tall Company vezetője és rendezője), aki sétáló óriás barátait hozta el a 10. színházi olimpiára. A Pro Urbe-díjas Griff Gábszínház az angol társulat produkciójával kezdte meg a Bábművészeti Világtalálkozót – tudósít a Zalai Hírlap. A téren vidáman táncoltak a gyerekek és a felnőttek egyaránt a mókás figurákkal, követték minden lépésüket, kezet ráztak velük. Az óriások után Clive Chandler világírű Punch és Judy Show-ja mutatkozott be, illetve a TrappTop Flotta: A Nap és a Hold elrablása és Sarkadi Bence Világjáró marionettjei következtek. A programsorozat június 3-án, és 10-én folytatódik, zárása június 16-18-án lesz az Egerszeg Fesztivál Takarékon háromnapos rendezvényén.

NAGYKANIZSAI HÍREK

Hősök Tere: ezer évünk nagy alakjai egy díszes albumban

A nagykanizsai származású Németh Levente, „Levi” és Mészáros János „Sinonimo” szerkesztésében jelenik meg a napokban a Hősök Tere című képregény-antológia, melynek hivatalos bemutatója június 9-én lesz a Pesti Vigadóban – tudósít a zaol.hu. A Hősök Tere című album 26 alkotó háromévnyi munkájával készült, több mint 1000 rajzán keresztül mutatja be 1000 év magyar történelmének 13 fontos szereplőjét 240 oldalon. Ahogyan a budapesti Hősök tere szobrain, úgy az impozáns, színes kötetben is ott sorakoznak hőseink, a „nagy magyarok”: a honfoglalóktól kezdve, az államalapító Szent Istvánon, ismertebb Árpád-házi és Anjou királyainkon, a törökverő Hunyadiakon át egészen a XIX. század meghatározó alakjaiig.

Saját cd-lemezt szeretne a kanizsai Harmónia Zenekar

Átalakult a kiskanizsai Sarlós Boldogasszony Plébánia karizmatikus zenekara, a Sacra Musicorum. Részben a tagok is cserélődtek, s a csapat nevet változtatott: Harmónia Zenekar lett – írja a zaol.hu. A tagok újabb dalokat sajátítottak el és túl vannak néhány sikeres koncerten is. Lőcziné Vizvári Mónika, az együttes alkalmi szóvivője elmondta, közönségüket egy kora nyári szabadtéri koncerttel is megörvendeztetik. Munkájukhoz rengeteg segítséget kapnak Nagy Vendel címzetes apát-plébánostól, aki rendelkezésükre bocsátotta a próbákhoz a közösségi ház egyik termét.

Domján Dániel Ferenc Kényszerpályák és külön utak című könyvét mutatták be Nagykanizsán

A kanizsai Domján Dániel Ferenc Kényszerpályák és külön utak című könyvét mutatták be a közelmúltban a Honvéd Kaszinóban – olvasható a Zalai Hírlapban. A hírszerzés, a diplomácia és a magyar-jugoszláv kapcsolatok 1945 és 1956 közötti időszakát feldolgozó kiadványról a Batthyány-gimnázium történelemtanára, Horváth Gábor beszélgetett a szerzővel. Domján Dániel Ferenc elmondta: a doktori disszertációjának átírt változatában a magyar-jugoszláv kapcsolatok II. világháború utáni történetét mutatja be, a diplomáciára és a hírszerzésre fókuszálva. A belgrádi magyar követség mindennapjai mellett a belgrádi rezidentúra működésébe is bepillantást nyerhet az olvasó. A két ország között kibontakozó ügynökháborún keresztül pedig a jugoszláv hírszerző szervekről és azok módszereiről tájékozódhatnak a történelem iránt érdeklődők.

KESZTHELYI HÍREK

A keszthelyi kutyás strandnál 200 millió forintból épült ki az átkelő

Átadták a fény- és félsorompóval ellátott vasúti átjárót a keszthelyi kutyás strand közelében. A beruházásra – amelyet a közelmúlt több baleset, köztük tavaly júliusban egy halálos tragédia indokolt – mintegy 200 millió forintot fordított a MÁV-Volán-csoport – olvasható a Zalai Hírlapban. A pénteki sajtótájékoztatón Nagy Bálint közlekedési államtitkár, a térség országgyűlési képviselője emlékeztetett: az átjáró korábban kis forgalmú volt, de a helyzet a kutyás park megnyitásával megváltozott, hiszen az már az első évben, 2020-ban – a koronavírus-járvány ellenére – 10 ezer embert vonzott – Békéscsabától Győrig. Mint mondta, az átkelőt sokkal biztonságosabbá teszi a gyorsan, flottul, jó minőségben elkészült fejlesztés. Dr. Pafféri Zoltán, a MÁV-Volán-csoport elnök-vezérigazgatója felidézte, tavaly drámai módon megnőtt a vasúti útátjárós balesetek száma: a 90 ütközésben 34-en vesztették életüket. Kiemelte: a társaságnál a biztonság az első, és vasútüzemi hibából az elmúlt 15 évben nem történt tragédia, azok minden esetben figyelmetlenségre, a KRESZ be nem tartására voltak visszavezethetők.

Egy Balaton, két kör: 24 óra, bringával

Kis híján két kört, vagyis majd’ 430 kilométert tekert huszonnégy óra alatt a Balaton körül Hegedüs Róbert tavaly született unokája tiszteletére, illetve két állatmenhely munkáját támogatva. A befolyó összeget az Együtt egy életért, ártatlan állatokért Egyesület és a Meggyeserdei Menedék Alapítvány kapja majd – írja a zaol.hu. A Tour de Rebeka II.-re – az első az elmúlt őszön, közvetlenül a névadó csöppség érkezése után volt – szombaton indult a sportember hajnali kettőkor Keszthelyről, s egy kör után arról is beszélt a Zalai Hírlapnak, hogy gyermekkora óta része életének a sport, felnőtt fejjel pedig a kerékpár nyergébe pattant. Mivel szereti feszegetni a határait, elhatározta a dupla Balaton-kerülést. Tavaly 50 kilométer hiányzott a két körből.

Katonákra és civilekre, áldozatokra és túlélőkre emlékeztek Keszthelyen

Keszthelyen is megemlékeztek a nemzet hőseiről május utolsó vasárnapján. A Fő téri templomban bemutatott szentmise után a várkertben álló emlékműnél rótták le kegyeletüket a résztvevők – tájékoztat a Zalai Hírlap. Varga Sz. Gábor, a Vajda-gimnázium intézményvezetője beszédében kijelentette: tisztelettel fejet hajtunk a sok százezer magyar katona előtt, akik történelmünk vérzivataros századai alatt, de különösen a 20. század nagy világégéseiben, valamint az 1956-os forradalom és szabadságharcban küzdöttek hazánkért. Varga Sz. Gábor leszögezte: azokra is emlékezünk, „akik ugyan túlélték a harcokat, de gyakran hadifogság, hazatérésük után pedig kirekesztés jutott nekik osztályrészül. A megemlékezés zárásaként az önkormányzat, valamint civil közösségek képviselői elhelyezték tisztelgő koszorújukat a várkertben lévő hősi emlékmű talapzatán.