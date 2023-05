A szokásokhoz híven vasárnap reggel a templomban pünkösdi szentmisén találkoztak az ünneplők, majd levonultak a kastélyparkban 2000-ben állított millenniumi emlékműhöz. A rendezvény megnyitóját az Őszirózsa Nyugdíjas Klub Dalköre versekkel, énekekkel színesítette, a pünkösdi népszokásokról Nagy Sándor szólt, dr. Gyimesi Endre, Zalaegerszeg díszpolgára pedig Botfa dicső múltját, mozgalmas jelenét idézte fel.

Az első helyezést a "Másnaposok" csapatának adta át a zsűri

Fotó: Fincza Zsuzsa

Bár a botfai városrészi napokon máskor is főszerepet kapott a legifjabb korosztály, az idén a gyermeknap tiszteletére még több meglepetéssel, légvárakkal, népi fajátékokkal, gyermek menetlevél programmal, mézeskaláccsal, vattacukorral és egyéb finomságokkal várták őket a közösségi ház udvarán. A délutáni műsorfolyam ugyan csak 15 órakor kezdődött, a főzőcsapatok már délben alágyújtottak a bográcsoknak, grilleknek, tárcsáknak, a besenyő-öreghegyi polgárőrök is megrakták a tüzet a magukkal vitt mobil kemencében - a botfai polgárőrök a versenymunka (saját fogású 4 féle halból főzött halászlé) mellett külön kondérokban készítették a gulyás levest, kellett is az étek, hiszen (többek becslése szerint) minimum 500-an vigadtak, nyüzsögtek, s közben jól megéheztek a rendezvény végéig. A zsűri – állandó tagként: dr. Gyimesiné dr. Papp Malvina, szakemberként: Hart Péter, a Pitvar vendéglő képviselője és a botfaiak delegáltjaként: Nagy Sándor – miután végigkóstolta a 9 féle ételkreációt, a "Másnaposok" hamburgerére adta a legtöbb pontot, ezüstérmesre a "Született feleségek" botfai csülkös-babos káposztáját tartották - a helyi polgárőrök halászléje bronzot kapott, igaz, ők különdíjban is részesültek.

A gyerekek körében nagy sikere volt az óriás légvárnak

Fotó: Fincza Zsuzsa

A kulturális programokra sem lehetett panasz: elbűvölte a publikumot az Apáczai MK gyermek moderntánc csoportja, a Royal Dance leányai, a Zalai Táncegyüttes koreográfiája, nagy tapsot kapott többek között az Őszirózsa Dalkör és a Botfai Citerazenekar műsora is, akárcsak a sztárvendégek: Hertelendy Attila és Debrei Zsuzsanna, valamit Miklós Vivien.