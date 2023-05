A fiataloknak szóló programok már délelőtt elkezdődtek, a légvár és a népi játékok mellett zenés interaktív műsor és óriásbuborék show is szerepelt a felhozatalban. A felnőtteket a hímző- és gyöngyfűző szakkör kiállításának megnyitójára invitálták, de közben nagy érdeklődés kísérte a főzőversenyt is. Erre 13 csapat nevezett különféle étkekkel, készült például birkapörkölt, csülkös káposzta, pincepörkölt, csirkemell krumpliprószával, de volt csülkös bab is nokedlivel. A zsűrinek nehéz dolga volt, kitettek magukért a főzőcsapatok, végül a Jó szomszédok névre keresztelt társaság főztje nyerte el az első helyet.

b-j Kovács Ferenc, Cseresnyés Péter köszöntötték a főzőcsapatokat

Fotó: Korosa Titanilla

Az eredményhirdetés előtt Kovács Ferenc polgármester és Cseresnyés Péter, a térség országgyűlési képviselője is köszöntötte a programon résztvevőket.

A délután folyamán helyi és vendég zenés fellépők, tánccsoportok szórakoztatták a közönséget, a sort a helyi gyerekek kórusa nyitotta meg.