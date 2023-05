Jankovics Lucia Törökország, Nagy-Gellén Hanna India, míg Simon Donát a szomszédos Románia „követeként” volt jelen nemrégiben a franciaországi testvériskola, a Notre Dame des Victoires tanulói által rendezett, az Egyesült Nemzetek Szervezetének működését modellező oktatási szimuláción. Az egerszegi katolikus iskola 1999 óta tartja a kapcsolatot a francia intézménnyel, ám most vettek részt először ezen a rendezvényen.

A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet csapata

Forrás: Mindszenty-gimnázium

A MUN program története dióhéjban a következő: előzménye az UN-modell, ami a Nemzetek Ligája szimulációjaként indult, az első összejövetelt az Oxfordi Egyetemen tartották 1921 novemberében. A második világháborút követően 1945-ben megalakult a Liga utódja, az Egyesült Nemzetek Szervezete. Az első ENSZ-mintakonferencia a Swarthmore College-ban (Philadelphia, USA) volt 1947. április 5-én. Akkor mintegy 150 diák vett részt több mint 41 főiskoláról. A küldöttek közgyűlést szimuláltak, és azt javasolták a tagállamoknak, hogy "hozzák létre az atomenergia nemzetközi ellenőrzését és fejlesztését", "kössenek lefegyverzési szerződést", hogy az ENSZ fogadjon el "egységes rendszert a menekültek állampolgárságára". A MUN olyan készségeket tanít, mint a kutatás, a nyilvános beszéd, a vita és az írás, a kritikus gondolkodás, a csapatmunka és a vezetés. A program célja, hogy bevonja a hallgatókat és lehetővé tegye számukra, hogy mélyebben megértsék az aktuális világproblémákat és a világpolitikát.

Faültetés az iskolaudvaron

Forrás: Mindszenty-gimnázium

A mostani francia találkozóra 240 tanuló érkezett a világ minden tájáról, akik kilenc szekcióban üléseztek. Az egerszegi fiatalok az ENSZ Nemzetközi Munkaügyi Szervezetében (ILO) tanácskoztak további 14 társukkal együtt. Az idei francia Modell ENSZ-gyűlésnek a „Tudomány és a fejlődés” volt a témája. Ilyen szimulációkat ma is számtalan helyen tartanak a világban, amiről a Model United Nations című weboldalon lehet informálódni.

– Utazás előtt mindenki kapott egy nemzetet, amit képviselnie kellett a lobbizások, szavazások, majd a záróbeszélgetés során. Fel kellett készülnünk az adott ország jellegzetességeiből, külpolitikájából. A kilenc csoportból kettő angol, egy spanyol, a többi pedig francia nyelven tanácskozott, vitatkozott. A saját szervezetünkben mi azt a témát kaptuk, hogy az új technológiákat miként tudjuk a munkakörülményekkel összeegyeztetni - meséli Donát, aki egyébként a háromnapos találkozó végén csoportjában a „Legjobb diplomata” címet is megkapta. - Nagyon izgalmas volt, amikor a lobbizás során például az országok szövetségeseket kerestek, a csoporton belül kettő ilyen nagy szövetség alakult. A vita során kialakítottuk megoldásként a törvényjavaslatokat, azok pontjait megszavaztuk vagy módosítottuk. A zárókonferencián minden modell ENSZ-szervezet bemutatta a végső megoldását, amit megszavaztunk. Harmadik nap levezetésként játékosan megismertük Voiron városát. Az is érdekes, hogy a diákok javaslatait később a világszervezet megkapja. A nyitóceremónián egyébként egy francia ENSZ-képviselő is részt vett.

Lobbizás és frakciógyűlés

Forrás: Mindszenty-gimnázium

Az itthoni élménybeszámolón megtudhattuk azt is, hogy milyen aktuális kérdésekkel foglalkoztak a szekciók: miként lehet kivédeni a kibertámadásokat az orosz-ukrán háborúban, milyen új fegyverekkel kísérleteznek Észak-Koreában, illetve a modern technológiákat hogyan tudják felhasználni az egészségügyi alapellátásban.

– Nagyon sokat tanultunk a diplomáciáról, az etikettről, protokollról, a tanácskozás során a megfelelő viselkedésről, harmadik napra már teljesen belerázódtunk – folytatta Hanna és Lucia. - Hozzá kellett szoknunk a diplomáciában használt formális mondatokhoz, végig öltönyt, kosztümöt viseltünk. Azért nap végére kicsit elfáradtunk, mivel végig angolul beszéltünk nagyon komoly témákról. Nagy élmény, hogy megismerhettük a különböző országok állásfoglalásait, nézőpontjait, miközben felkészültünk kapott nemzetünk ismereteiből.

A verseny mindannyiuk számára nagy élményt jelentett. Balról: Payet Marie, Simon Donát, Nagy-Gellén Hanna és Jankovics Lucia

Fotó: Mozsár Eszter

A gimnazistákat befogadó családoknál szállásolták el, így némi betekintést nyerhettek a francia mindennapokba. Emellett csoportjuk tagjaival nagy barátságok szövődtek, különösen a spanyol diákokkal, akik révén malagai meghívást kaptak. A diplomata modell program fontos tehát a kapcsolatépítésben is – mondták nevetve a mindszentysek.

Az egerszegi delegációt kísérő francia tanárnő, Payet Marie – aki egyébként éppen ebben a középiskolában érettségizett - véleménye az, hogy a programnak köszönhetően nagyon sokrétű tudást szereztek a gyerekek, miközben megtanulták az együttműködést és nem utolsósorban gyakorolták a családoknál a francia nyelvet.

Simon Donát ismerteti a nagygyűlés előtt a Nemzetiközi Munkaügyi Szervezet által megszavazott pontokat

Forrás: Mindszenty-gimnázium

A 11. évfolyamos tanulóknak persze már a jövőre is gondolniuk kell. Donátnak nagyon megtetszett a nemzetközi kitekintés, nemzetközi gazdálkodás vagy nemzetközi kapcsolatok szakon szeretne továbbtanulni. Lucia megírta az előrehozott francia érettségit, ő mindenképpen idegen nyelvvel szeretne foglalkozni. Hannának ugyancsak életre szóló élményt jelentett a francia utazás, ám ő egész más területen képzeli el jövőjét, a biológia érdekli leginkább.

Szavazás a törvénypontokról

Forrás: Mindszenty-gimnázium

A Mindszenty-gimnázium tehát jó tapasztalatokat szerzett, s szívesen delegálnának tanulókat máskor is hasonló programra. A Modell ENSZ olyan fórumot teremt a világ diákságának számára, ahol globális kérdésekről tárgyalhatnak, miközben fejleszthetik idegen nyelven a vitakultúrájukat, s elsajátíthatják a diplomácia alapjait.