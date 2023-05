ZALAEGERSZEGI HÍREK

Ismét adományoztak a vadászok, 1,4 millió forinttal segítettek a kórháznak

Negyedik alkalommal adományozott nagyobb összeget a társadalmi felelősségvállalás jegyében az Országos Jótékonysági Vadászati Nonprofit Kft. a Zala Megyei Szent Rafael Kórház gyermekosztályának – olvasható a Zalai Hírlapban. A kedd délelőtti ünnepélyes ceremónián a gyermekosztályon mutatták be a sajtónak azt az ultrahang-készülékhez kapcsolható új leolvasófejet, amely 1,8 millió forintba került. A jótékony akció révén 1,4 millió forint jutott erre az eszközre, a különbözetet a gyermekosztály mellett működő alapítvány biztosította. A készülék a súlyos beteg gyermekek alacsony mélységű anatómiai képleteinek, ereknek, idegpályáknak az azonosítását végzi, így válik lehetővé a tartós antibiotikumos és folyadékterápiás kezelés. Fejes László, az Országos Jótékonysági Vadászati Nonprofit Kft. ügyvezetője elmondta, 10 éve töretlenül végzik adományozási munkájukat, ezalatt 170 millió forintot adományoztak 23 gyógyító intézmény gyermekosztályának, így 286 új eszköz beszerzéséhez járultak hozzá, amelyek 113 ezer gyermek felépülését szolgálták.

Jane Goodall, a remény nagykövete Veszprémben, zalai diákokkal

A Pannon Egyetem veszprémi központjában, a fenntarthatóság jegyében többnapos programsorozatot rendeztek, melynek központi eseménye volt dr. Jane Goodall látogatása és előadása, melyen a Zalaegerszegi Egyetemi Központ 12 fős csapattal képviseltette magát. A rendezvényen a Csány László Technikum 4 diákja és kísérőtanáruk a ZEK delegációjával tartott, tájékoztatta lapunkat a PE egerszegi központja. A Pannon Egyetem több rövid műhelybeszélgetéssel, előadásokkal készült, melyek a felelős gondolkodásról, természetvédelemről, fenntarthatóságról szóltak. Az egyetem első emeletén kialakított standokon ismerkedhettek a résztvevők a Jane Goodall Intézet munkájával, a Roots & Shoots csoportokkal is. Az aulában kialakított színpadon felvezetésképpen Jane Goodall életéből mutattak videófelvételeket, majd a Pannon Egyetem Éghajlatváltozás Multidiszciplináris Nemzeti Labor társadalomtudományi alprojektjének filmje, a There Is No Planet B című rövid dokumentumfilm került levetítésre, mely a klímaszorongást hivatott ismertetni.

Forgalomkorlátozások Zalaegerszegen

A zalaegerszegi Kosztolányi utca kétirányúsításának részeként május 17-től június 1-ig egyirányúsítják a Petőfi utca Bíró Márton és Kossuth utca közötti szakaszát a városközpont irányába, a Kosztolányi utcáról nem lehet a Petőfire ráhajtani. A buszmegálló átépítése miatt a Három Kívánság előtti megállóhely megszűnik, ideiglenes megállóhelyet alakítanak ki a Béke liget környezetében. Május 22-én 9-15 óráig az egyirányú forgalmat is leállítják, közölte a polgármesteri hivatal, s kéri a közlekedők türelmét.

NAGYKANIZSAI HÍREK

Harmincöt éve figyelnek a város értékeire

A Nagykanizsai Városvédő Egyesület kedden a Halis-könyvtárban tartotta idei első közgyűlését, melyen a tagság lezárta a tavalyi évet és meghatározta az idei időszak terveit – írja a Zalai Hírlap. Ezek között szerepel, hogy online vetélkedőt rendeznek annak kapcsán, hogy 50 évvel ezelőtt szerveztek először nemzetközi jazzfesztivált a városban. E kerek jubileumi időszak eredményeit a városvédő szervezeteket tömörítő fővárosi Ráday Mihály Város- és Faluvédő Szövetség (Hungaria Nostra) elismerő oklevéllel díjazta. Jó hír még, hogy a Nemzeti Együttműködési Alap eddigi támogatása mellett a Nemzeti Panteon Alapítvány egyik pályázatán is nyertek. Remélhetőleg a jövőben mindkét erőforrásra tartósan számíthatnak céljaik megvalósítása érdekében.

A tanulásban akadályozottak remekeltek, győzött a kanizsai intézmény

A tanulásban akadályozott tanulók nevelését, oktatását végző általános iskolák diákjainak Keszthelyen rendezték meg nemrég az országos komplex tanulmányi verseny zalai válogatóját. A kanizsai Szivárvány EGYMI csapata nyert és június elején az országos döntőben bizonyíthat – írja a zaol.hu. A viadalt meghirdető Belügyminisztérium szándéka, hogy a tanulásban akadályozott diákok nevelését, oktatását ellátó általános iskolák 6. és 7. évfolyamos tanulóinak a tehetséggondozásával foglalkozzon. A megyei válogatót a keszthelyi Zöldmező utcai EGYMI szervezte, a feladatokat az Oktatási Hivatal elektronikusan tette elérhetővé a szervezők számára. A versenyen a diákok négyfős csapatokban és egyéniben is összemérhették tudásukat.

Boldogság, függőségek nélkül – Zacher Gábor Nagykanizsán

A nagykanizsai HSMK-ban szerdán negyedik alkalommal szervezték meg a neveléstudományi konferenciát, melyen közkívánatra dr. Zacher Gábor főorvos tartott előadást a generációkat érintő függőségekről és szenvedélybetegségekről – írja a Zalai Hírlap. A rendezvény megnyitóján Magyar Ferenc, a Nagykanizsai Tankerületi Központ igazgatója kiemelte: a pedagógus feladata nemcsak az ismeretek, hanem az erkölcsi értékek átadása is, amelyek ismeretében a gyerekeknek lesz elég elszántságuk, kitartásuk, hogy boldogok legyenek. Ezt követően Balogh László polgármester lépett a mikrofonhoz. Elmondta: gyermekeink a jövőnk, akiknek az egészséges felnőtté válásához nagy szükségük van a kötelékekre és a szakmai tudással bíró erős közösségre. Ezért lényeges a megerősítés, a tudásszerzés, a gyermekek fejlődéséhez és kibontakozásához szükséges legújabb tapasztalatok megismerése, amely e rendezvény egyik fontos célja.

KESZTHELYI HÍREK

Így változott a parkolás Keszthelyen

Változott a parkolás díjszabása Keszthelyen. Már az idegenforgalmi szezon szerinti árakat kell fizetni szeptember 30-ig, írja a zaol.hu. A hét minden napján 8 és 18 óra között a kiemelt díjövezetekben 400, a piros övezetben 320, a sárga övezetben pedig 240 forint az óradíj. A közterületi díjfizetést 64 parkolóautomata biztosítja. Az üzemeltető VÜZ Kft. tapasztalata az, hogy évről évre csökken a pótdíjazások száma, a fizetési morál javul. Népszerű a telefonos kiegyenlítés. A Balaton-parton már kártyával is lehet fizetni. A helyieknek kedvezményeket biztosítanak. A Keszthelyen állandó lakcímmel rendelkezők a „Hello Keszthely” applikáción keresztül a város több, forgalmasabb helyén 1 órán át ingyen parkolhatna

Öt napot töltött Keszthelyen a testvérváros küldöttsége

A Balaton-parti település testvérvárosából, Boppardból érkezett delegáció nemrég Keszthelyre. A mintegy 15 ezer lakosú németországi, Rajna-vidék-Pfalz tartományban található település 1997 óta Keszthely testvérvárosa – tájékoztat a zaol.hu. 1998-ban alakult meg a Keszthely – Boppard Baráti Társaság. Az alapítók közül hárman most is eljöttek Keszthelyre a német delegációval. A csoportot Molnár Krisztina, Berlinben élő, keszthelyi születésű idegenvezető önkéntesként kalauzolta végig a városon, majd kísérte budapesti kirándulásra. A vendégeket fogadták a majormúzeumban, majd részt vettek a hagyományos szezonnyitón, a Balaton megkoszorúzásán. Az utazás második napját Budapesten töltötték a német vendégek, majd tovább ismerkedtek testvérvárosukkal, felkeresték a keszthelyi Festetics-kastélyt, Sümegen pedig lovagi vacsorán vett részt a társaság. Ötnapos kirándulásuk során a Hévízi-tó szolgáltatásai is kikapcsolódást nyújtottak számukra, ezenkívül gulyáspartin vettek részt, végül Tihany és Herend nevezetességeit tekintették meg.

121 éves a madarak és fák napja, hangverseny Keszthelyen

Hangversennyel ünnepelte a madarak és fák napját a Keszthelyi Környezetvédő Egyesület. A programot az Erzsébet-ligetben szerették volna megtartani, a rossz idő miatt azonban a Balatoni Múzeum adott otthont az eseménynek. A zenedarabok és áriák mellett kortárs költők versei is elhangzottak. A madarak és fák napjának célja, hogy a fiatalok természetvédelmi elkötelezettségét erősítse. Hazánkban több esemény is kiemelt jelentőséget tulajdonít a természetnek. A május 10-i jeles nap mellett minden évben megválasztják az év fáját és az év madarát, ráirányítva így a figyelmet az adott fajra.