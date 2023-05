A sétálóutcát és a könyvtárt összekötő közterület avatásán Nagy Bálint közlekedési államtitkár, országgyűlési képviselő azt mondta, ezt a fejlesztést az itt élők és ide látogatók egyaránt várták már, hiszen a Balaton-part mellett a belváros is turisztikai jelentőséggel bír, amely ezzel a beruházással még inkább vonzó képet mutat.

– Ez a terület jelentős közösségi tér is, például a nemrégiben megújult könyvtárral, amely számos kulturális esemény otthona – folytatta a politikus. – Emellett a környéken sokan laknak, s ők mostantól esztétikus környezetben élhetnek, intézhetik mindennapi ügyeiket. A látványában és funkciójában is korszerűsödött közterület egy játszótérrel is gazdagodott, amely a gyermekes családokat szolgálja. Ez a fejlesztés valódi összefogás eredménye.

A megújult teret (b-j) Veréb Máté, a kivitelező cég ügyvezetője, Manninger Jenő, Nagy Bálint és Vozár Péterné alpolgármester avatta fel

Fotó: Péter B. Árpád

Manninger Jenő, Keszthely polgármestere felidézte: a Zöld város-program 2016-ban indult, s a hosszas tervezés, előkészítés után a Zeppelin téri kivitelezés gyorsan, gördülékenyen történt, „sikerült átlépni minden nehézségen”.

– Keszthelyt a köztudatban zöld városként tartják számon, parkokkal, növényekkel, jelentős zöldterülettel, és a beépítések is olyanok, hogy a település továbbra is jól élhető, barátságos – szögezte le a városvezető. – Ám kellenek a fejlesztések, mint ez a mostani is, amely illeszkedik abba a koncepcióba, miszerint szükséges a megújulás a kastélytól a Balaton-partig, kitekintve persze a sétálóutca mögötti területekre. A Zeppelin tér e szándék jegyében került a fejlesztési projektbe.

A tér egyik részét elfoglaló játszótér a környékbeli családokat szolgálja. A bejáráson Nagy Bálint és Manninger Jenő

Fotó: Péter B. Árpád

Manninger Jenő emlékeztetett: volt olyan koncepció is, hogy ide mélygarázs is épüljön, ám az egymilliárd forint feletti összeget igényelt volna, amely a Zöld város-program teljes költségvetése.

Jelezte azt is: a fejlesztéscsomag többi elemét is szeretnék átadni még ebben az évben.

A teret és használóit Tál Zoltán plébános áldotta meg

Fotó: Péter B. Árpád

A megújult Zeppelin teret Tál Zoltán, a Fő téri templom plébánosa áldotta meg, hangsúlyozva: valójában nem a közterületet áldja meg, „mert az kövekből, holt anyagokból áll, hanem a beruházókat, a kivitelezőket s azokat, akik használják majd a mindennapokban”.