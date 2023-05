A felújításhoz a forrást a Területi Operatív Program egyik kiírása biztosítja, a támogatás több mint félmilliárd forint. A munkálatokat csütörtökön megtekintette Vigh László, a térség országgyűlési képviselője, miniszteri biztos, Paál István, Kerkabarabás polgármestere és Mórocz József, a beruházó Magyar Közút Zrt. Zala vármegyei igazgatója, aki a fejlesztés műszaki tartalmáról is tájékoztatott.

– Megújul a teljes pályaszerkezet, remix technológiával az alsó alapréteget is megerősítettük az aszfaltozás előtt – magyarázta. – Olyan kapcsolódó feladatokat is elvégzünk, mint a vízelvezetés, a közúti jelzések felfestése, a buszöblök kialakítása. A munkálatok júniusban befejeződnek. Hozzátette, hogy a korábbi években már megújultak olyan szakaszok, amelyek ehhez a bekötőúthoz kapcsolódnak és bíznak benne, hogy tudják folytatni a közeli 86-os számú főútig az összekötő út kiépítését.

Méltatta a fejlesztést Vigh László, továbbá elmondta, hogy népszerűvé válik a fiatalok számára is a vidéki élet, mindezt bizonyítja, hogy a falvakban elfogytak az eladandó házak, házhelyek. A Magyar falu program és a TOP pályázatok is segítenek abban, hogy a falvakban fejlesztéseket valósítsanak meg, hiszen minden település számít. Hozzátette, hogy Kerkabarabás vezetése már korábban jelezte, hogy szükség lenne a most felújított út rendbetételére, mert a töredezett burkolaton balesetveszélyessé vált a közlekedés. Most erre lehetőség nyílt és rövid időn belül el is készülnek a munkával.

Paál István úgy fogalmazott, nagy meglepetés volt a falu számára, hogy megvalósulhat a felújítás, mely már valóban régi vágya volt a mintegy 320 lélekszámú településnek.

– A következő 50 évre megoldottá válik a közlekedés az új, kiszélesített úton, ahol kerékpárral és autóval is biztonságosan lehet eljutni Lentibe, illetve összeköttetést biztosít a Hetés-Göcsej kerékpáros útvonal irányába is – zárta a polgármester.