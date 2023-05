Balaicz Zoltán polgármester utalt rá, a Kovács Károly városépítő programból finanszírozza az önkormányzat az utak, járdák, parkolók rekonstrukcióját, amire a 2021-24 közötti időszakban 15 milliárd forintot tud költeni a város. A program 91 helyszínt érint, ezek egyike a Klapka utca, ahol 237 millió forintból valósult meg a beruházás.

Vigh László országgyűlési képviselő felújítás kapcsán kiemelte, naponta több tízezer autó terheli a város útjait, ezért azokat karbantartani, a közlekedést kiszolgálni komoly kihívást jelent.

A városrész fejlődését az itt élők az alapján is megítélik, milyen állapotban vannak a közterületek, mondat Herkliné Ebedli Gyöngyi önkormányzati képviselő. Örömteli a változás, hogy nemcsak az út burkolata újult meg, a járda is hasonló változáson esett át, a gépkocsibeállók száma gyarapodott, az Izsák-iskola előtt immár 49 jármű számára van térkövezett várakozóhely, sorolta. Szólt arról is, hogy következő lépésként a Nyerges utca felújítása történik meg, várhatóan a jövő évben.