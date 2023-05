A minap 50 éves érettségi találkozót tartott a zalaegerszegi Széchenyi István Technikum 1973-ban érettségizett, úgynevezett építész osztálya. Hermán Teréz beszámolója szerint sajnos már nem volt teljes az osztálylétszám, a megjelent 12 öregdiák az elhunyt osztálytársakról is megemlékezett, ahogy megkoszorúzták kedves tanáruk, dr. Szokoli Istvánné sírját is. A találkozón jelen volt viszont a csapat egykori osztályfőnöke, Szeglet Lajosné és elfogadta a meghívást Mezei Sándorné és Horvát István tanár is. A csoportképet az egykori szakközépiskola udvari bejáratánál készítette az osztály, ott, ahol régen megközelítették az intézményt a diákok. A közös vacsora elfogyasztása közben számos régi emlék került elő, így jó hangulatban telt a fél évszázados találkozó. A csoportképen az alábbi öregdiákok láthatók: Erdei György, Farkas Margit, Fincza László, Hermán Teréz, Keszte Márta, Lányi Ödön, Németh László, Németh Zoltán, Pásti Mária, Peresztegi Imre, Szekeres Zsuzsa és Szentgyörgyi Mária.