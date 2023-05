Az első részben a tűzvédelmi házirendről, az épületek közműveiről és a füstelvezető rendszerekről van szó. A háromnál több építményszinttel rendelkező és tíznél több lakóegységet magában foglaló épületben, épületrészben a közös képviselő, vagy az intézőbizottság elnök kötelessége a tűzvédelmi házirend kiadása. Ha nincs ilyen képviselő, akkor az épület vagy épületrész tulajdonosa köteles írásban kidolgozni ezt a házirendet. Ez tartalmazza a tűzvédelmi használati szabályokat – a tűzjelzés, a tűzveszélyes tevékenység, a tárolás – a lakásokra, pincehelyiségekre, közös tárolókra vonatkozóan, a nyílt láng használata, a dohányzás, a tüzelő- és fűtőberendezések, az elektromos berendezések, a tűzoltási felvonulási terület és a menekülés szabályait. Ezeket meg kell ismertetni az ott élőkkel, és a szabályokat be kell tartani.

A közművek jelölése nagy segítség a beavatkozó tűzoltóknak. A jelöléseknek minden esetben jól látható helyen kell lenniük, ezek nyitó- és zárószerkezetét is jelölik. A közművek helyét és irányát is jelezni kell a földfelszínen, vagy az épületen, azért, hogy az érkező tűzoltó minél előbb le tudja választani az épületet a közműhálózatról.

A jelölésen túl a közműelzáró helyzetét is rögzíteni kell, ha nincs jelölve megfelelően a pontos hely, hogy hol is lehet elzárni ezeket, akkor értékes másodperceket veszítenek a menteni igyekvő tűzoltók, ami akár emberi életbe is kerülhet! Főleg akkor, ha ezek akadálytalan hozzáférése nem biztosított, például bútorokkal, különböző tárgyakkal takarják el, vagy vasráccsal zárják le az adott folyosószakaszt. Nem egyszer fordult már elő – nagykanizsai és keszthelyi társasházakat érintő tüzeknél –, hogy a közműelzáró csapokhoz bejutás hosszabb időt vett igénybe, mert biciklik, bútorok és nem használt fotelok állták a lánglovagok útját.

A társasház alapító okiratában meg kell határozni, ki a felelős a közművek karbantartásáért, ellenőrzéséért és javításáért, amit az elkészített szabályzat megfelelően rögzít. A felelősnek gondoskodnia kell arról, hogy a közművek rendeltetésszerűen működjenek, ne okozzanak tüzet, robbanást, vagy egyéb kárt.

A lépcsőházi füstelvezető rendszer a füst és a keletkezett hő eltávolítását segíti az épületből. Ezzel biztosítja a menekülési útvonalak láthatóságát, a légzést, illetve védi az épületszerkezetet. A füstelvezető rendszernek megfelelő méretűnek, számúnak és elhelyezkedésűnek kell lennie, valamint rendszeresen karbantartani és ellenőrizni is szükséges. A rendszer indítható kézzel, géppel. A régebbi épületek lépcsőházában gyakori a kézi indítású, ilyen a zalaegerszegi tízemeletesek döntő többsége. Ezeknél rendszeres probléma, hogy lefestik, a mozgó részekre a festék rászárad, a működtető kar beszorul, a lamellák nem fordulnak. Előfordul az is, hogy ezeket letakarják, így még ha üzemel is, hiába próbálják meg a tűzoltók kinyitni, nem távozik a füst, vagy nem jön be a friss levegő.

Ezek karbantartásával és üzemszerű működésük rendszeres próbájával sokat teszünk a biztonságunkért, fogalmaz a tájékoztató.