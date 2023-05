Ezt előzetesen a szülők több mint 70 százaléka támogatta. A határozat szerint az épület és az ingatlan a város tulajdonában marad.

– Ez azt jelenti, hogy szeptember 1-jétől a Brunszvik Teréz óvoda öt évig biztosan egyházi fenntartásban lesz, a Veszprémi Főegyházmegyéhez tartozik – fogalmazott lapunknak az ülés után Papp Gábor polgármester. – Ez nagyon fontos, személy szerint én is támogatom, mert új lehetőségeket jelent, és egyben azt is: megint egy erős „csapattaggal” erősítettük Hévíz közösségét.

Az ülésen támogatási kérelmekről is határoztak, az igények felét tudta most a testület finanszírozni. A továbbiakról akkor döntenek, amikor a város költségvetését fél év elteltével megvizsgálják, és a bevételek mozgásteret adnak erre. Most a Musica Antiqua, a Tiszta Forrás Dalkör, a Csokonai Társaság, az alsópáhoki polgárőr egyesület, az Evangélikus és Református Templomépítő és Fenntartó Alapítvány, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és dr. Szántó Endre történész jutott forráshoz, emellett a város segíti a Hévízi Futófesztivál megrendezését is.

A képviselők felhatalmazták a polgármestert, hogy szólítsa fel a Schulhof sétány kivitelezését végző céget a beruházás minél gyorsabb befejezésére. A legutolsó határidő május vége.

– Látjuk, hogy elég nagy ütemben folynak a munkálatok, így ez a folyamat lezárul, befejeződik, és a Schulhof sétányt át tudjuk adni. Ez most egy jogszabályi lépés volt, s úgy döntöttünk: ezt a levelet meg kell írnunk azért, hogy erősítsük: a vállalkozó folytassa a munkát és fejezze be határidőre – értelmezte a határozatot Papp Gábor.

A testület engedélyezte a Hévíz Sportkörnek, hogy a pálya északi és déli hálóját elbontsa, és újat építsen helyette. A munkálatok, valamint a biztonsági előírások miatt három balesetveszélyes fát kivágnak a kivitelezők.

Arról is döntött a grémium, hogy idén is biztosítja a város a gyermekvédelmi kedvezményre jogosult fiataloknak a nyári szünidei étkeztetést, az erre vonatkozó igényeket a szülőnek vagy törvényes képviselőnek írásban kell kérelmeznie. Emellett elfogadta a testület a keszthelyi hivatásos tűzoltóparancsnokság és a Gamesz munkájáról szóló beszámolót.