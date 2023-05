Eleven Költők Társasága adott koncertet Lentiben

A Petőfi 200 programsorozat keretében csütörtökön az Eleven Költők Társasága zenekar adott koncertet a városi művelődési központban általános- és középiskolás diákoknak. Az együttes önmagát összművészeti alkotóműhelyként meghatározó új zenei produkció- írja a zaol.hu. Kortárs költők verseiből sajátos stílusjegyekkel, korszerű hangszerelési megoldásokkal kialakított igényes popzenét játszanak. Számos fesztiválon adtak már koncertet, és népszerűsítették a kortárs magyar lírát. Alkotóműhelyként Bujtor István-különdíjban és Kaleidoszkóp díjban is részesültek. A koncerten az is kiderült, hogy hamarosan az együttes két videóklipje is elérhető lesz.

Sikeres volt a pölöskei jótékonysági horgászverseny

Szombaton – immáron második alkalommal - jótékonysági gyermeknapi horgászversenyt rendezett a Pölöskei Horgászok Egyesülete – írja a zaol.hu. A rendezvényen összesen 210 ezer forintot támogatást gyűjtöttek a helyi óvodások részére. A pölöskei horgászok legközelebb június 9-én 16 órától másnap délig tartják házi horgászversenyüket.

A gyenesdiási egyesület vezető szerepbe került a térségben

Alapításának huszadik évfordulóját ünnepelte a Gyenesdiási Turisztikai Egyesület. A szakmai előadások után a résztvevők megszegték a civil közösség hatalmas születésnapi tortáját – tudósít a Zalai Hírlap. Somogyi Zoltán elnök arról beszélt a konferencián: ez a két évtized rengeteg munkával telt, például turisztikai termékeket fejlesztettek, sokat szerepeltek a médiában, különféle eseményeket, programokat hoztak Gyenesdiásra, s mindemellett közreműködői országos szakmai programoknak. Ennek is köszönhetően a térségben vezető szerepbe kerültek, ráadásul taglétszámuk nem csökken: ugyanúgy száz fölött van, mint az induláskor, ami szintén hatalmas eredmény.

Falunapi ünnepséget tartottak Csödén

A hagyományoknak megfelelően ez évben is pünkösd vasárnap tartotta falunapi ünnepségét Csöde közössége. A program kora délután az I. és II. világháborús hősi emlékmű koszorúzásával vette kezdetét – írja a zaol.hu. Vigh László, a térség országgyűlési képviselője, aki emlékeztetett arra, az emlékművön megörökített 23 néhai csödei lakosnak nem adatott meg, hogy ezt a támogatást tudja biztosítani családtagjai számára, majd azzal folytatta: a mostani ünnepet is beárnyékolja, hogy a szomszédban jelenleg háború dúl. A képviselő szerint igazságot háborúval kivívni nem lehet, az csak szenvedést hoz az emberiségre, majd Vietnamot, Afganisztánt, valamint Irakot és Iránt említve arra figyelmeztetett: nem lehet demokráciát exportálni azon nemzetek számára, amelyek saját törvényeik szerint akarnak élni. A falunap a megemlékezést követően szórakoztató programokkal folytatódott.

Polgárőr szakmai napot és gyereknapot tartottak Murakeresztúron

Gyermeknapot és polgárőr szakmai napot is tartottak Murakeresztúron szombaton a sportpályán, ahol különféle programok várták az érdeklődőket – olvasható a Zalai Hírlapban. A szakmai nap keretében a rendőrök tartottak különféle bemutatókat, volt biztonsági öv szimulátor, közlekedésbiztonsági előadás, KRESZ-totó, kutyás bemutatót, illetve a tűzoltók és az Országos Polgárőr Szövetség motoros tagozatának néhány tagja is bekapcsolódott a programba, a látogatók közelebbről is megismerhették a polgárőrök feladatait. Kovács Zoltán a polgárőrök vezetője elmondta, hogy 2020-ban alakult újjá a polgárőrség Murakeresztúron, az azóta eltelt időben gyarapodott a létszámuk, jelenleg közel 35 fő a taglétszám. Idén már 5 új tagot, ifjú polgárőrt is sikerült toborozni. A polgárőrségnek jó a kapcsolata a rendőrséggel, közös munkájuknak eredménye is van, javult a közbiztonság a településen.

Zala tűzoltói is nyitott szertárkapukkal várták az érdeklődő nebulókat és szüleiket

Gyermekzsivaj hangja töltötte be május utolsó vasárnapján, gyermeknapon zalai tűzoltó-parancsnokságokat . A „Nyitott szertárkapuk” program keretében ilyenkor a tűzoltók betekintést engednek a mindennapjaikba – tudósít a zaol.hu Zalában Lenti, Zalaegerszeg, Keszthely, Nagykanizsa, Pacsa, Zalakaros és Letenye, valamint Zalaszentgrót tűzoltói látták vendégül a kicsiket és családjaikat, de tíznél is több helyszínen a vármegyei önkéntes tűzoltó egyesületek is örömmel és sok érdekességgel fogadták az apróságokat. A látogatók közelebbről is megtekinthették a tűzoltók felszereléseit, a speciális járműveket és arra is választ kaphattak, hogy vajon mit csinálnak a lánglovagok, ha riasztás van. Egyebek mellett vidám tűzoltójátékok is várták a fiatalokat, akik ezúttal is sok-sok kérdéssel érkeztek a tűzoltókhoz, és bizony, mindegyikre választ is kaptak. A délután négyig tartó program során a városok laktanyáit több százan keresték fel.

A Körmendé a bronzérem, nem várt befejezés Egerszegen

Az ötödik meccs és nincs tovább. Vasárnap végleg dönteni kellett a férfi kosárlabda NB I A-csoportjának bronzcsatájában Zalaegerszegen. A mérkőzés nem várt közjátékkal ért véget, győzött a Körmend, ezzel bronzérmet szerzett, a ZTE KK pedig negyedikként zárt a bajnokságban. Zalakerámia ZTE KK - Egis Körmend 83-96.