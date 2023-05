Együtt emlékeznek meg a katonahősökről

Nemzetközi találkozót tart a Grádics Egyesület és a Vitézi Rend a hősök napja alkalmából Zalaegerszegen és Szombathelyen május 27-én és 28-án. Az egyesületek egy évtizede kutatják az első világháború hadszíntereit, katonatemetőit – írja a zaol.hu. Számtalan belföldi és külföldi szervezettel kerültek kapcsolatba, s elhatározták, hogy hagyományteremtő szándékkal magyar, olasz, osztrák szervezetek a kutatáson túl együtt emlékeznek meg hőseikről. Ezen közös emlékezés magyarországi rendezvénye lesz a 2023. május 27-28-án tartandó Hősök Napi Nemzetközi Találkozó. Szombaton 12 órakor Zalaegerszegen az olasz hősi temetőben rendeznek megemlékezést és koszorúzást, itt Vigh László országgyűlési képviselő mond beszédet. A programsorozat 14.30-kor Ostffyasszonyfán folytatódik koszorúzással a hadifogoly-temetőben.

Vesszőfonás után hímzőszakköri tevékenység Lasztonyán

Közösségi napot tartottak szombaton Dél-Zala egyik legkisebb lélekszámú településén, Lasztonyán. A program keretében nyitották meg azt a kiállítást, amely a Nemzeti Művelődési Intézet által szervezett hímzőszakkör munkáit mutatja be – tájékoztat a Zalai Hírlap. a Nemzeti Művelődési Intézet támogatásával már a második szakköri tevékenység zajlott le a településen. Matyasovszky Margit, a Nemzeti Művelődési Intézet Zala vármegyei igazgatója megnyitó beszédében többek közt arról szólt, hogy a szakköri tevékenységeket azért szervezték meg, mert a pandémia alatt a közösségek tagjai eltávolodtak egymástól, így azokat újra kellett szervezni, meg kellett erősíteni. Az állami támogatásból megvalósított szakköri tevékenységek ehhez kínáltak nagyszerű alkalmat, amit az is jelez, hogy Zalában idén már 92 településen összesen 124 szakkört indult el, s várhatóan az ősz folyamán már a harmadik kört is meg tudják szervezni.

Futással a felelős állattartásért Nagykanizsán

A nagykanizsai Csónakázó-tó partján szombaton negyedik alkalommal rendezte meg a Kanizsai Kutyás Szabadidő- és Sportegyesület a Kanizsa 6 lábon elnevezésű rendezvényt, mellyel a résztvevők a felelős állattartásra hívták fel a figyelmet – olvasható a Zalai Hírlapban. Az egyesület képviseletében Varga Brigitta kiképzésvezető elmondta: a kellemetlen időjárás ellenére jól sikerült a rendezvény, hiszen tízfős csapatuk mellett még 42-en regisztráltak. A legtöbb résztvevő kutyával tette meg a távot, ami nagyon pozitív gesztus volt számukra. A kiépített kutyás akadálypályát nem csak a gyerekek küzdötték le, a felnőttek is kipróbálták tudásukat. A résztvevők állatápolási kellékekkel és pénzadományokkal a bocföldei Együtt egy életért, ártatlan állatokért egyesületet támogatták.

Vendégül látták a nyugdíjaskorúakat Zalacsében

Az idősek iránti tisztelet és megbecsülés egyik jele, ha leülünk beszélgetni velük, meghallgatjuk élettörténeteiket, illetve megfogadjuk tanácsaikat – mondta a szépkorúak napja apropóján Erdei Csaba, Zalacséb polgármestere. Az északnyugat-zalai községben vasárnap délután látták vendégül a település nyugdíjas korú lakóit – írja a zaol.hu. A programon a helybéli óvodások adtak műsort, majd Sláger Tibó szórakoztatta a jelenlévőket. Ezt követően Erdei Csaba felköszöntötte a település legidősebb lakóját, a 93 esztendős Baumgartner Károlynét, míg az egészségi állapotuk miatt távol maradó kerek évfordulósok – a 85 esztendős Laposa Józsefné, valamint a 80 éves Horváth Lajosné – számára otthonukban adták át az önkormányzat ajándékát.

Szűrővizsgálatok és tanácsadás a petrikeresztúri egészségnapon

A Magyar Vöröskereszt által koordinált véradás mellé szervezett egészségnapot a közelmúltban Petrikeresztúr önkormányzata. A kultúrházban szűrővizsgálatokkal és tanácsadással várták az érdeklődőket – tájékoztat a Zalai Hírlap. Az egészségnapi programok mintegy félszáz főt vonzottak. A betérőket húsmentes, egészséges ételekkel – többek közt háromféle salátával, sárgarépás szendvicskrémmel, párolt cukkinival, mentás limonádéval – kínálták, illetve ezek elkészítésének módját is bemutatták az érdeklődők számára. Mivel május a melanóma hónapja, ezért dr. Kemény Teréz bőrgyógyász szakorvos személyre szabott tanácsokkal látta el a hozzá fordulókat.

Már elfeledett mesterségeket élesztettek újra Kerkaszentkirályon

Majdnem elveszett mesterségek éledtek fel újra azon közösségi programoknak köszönhetően, amelyek az utóbbi években vertek gyökeret Kerkaszentkirályon. Többek közt erről beszélt Pál Zoltán polgármester azon a vasárnap délutáni tárlatmegnyitón, ami a Kerkaszentkirályon működő szakkörök munkáit tárta az érdeklődők elé – tudósít a zaol.hu. A 240 lakosú településen három szakkör is működik, ebből kettő – a kosárfonó és a gyertyaöntő – a Nemzeti Művelődési Intézet támogatásával, a Kerka Hímzőkör pedig önerőből, a tagok összefogása által. Pál Zoltán úgy fogalmazott: ha egy közösség erejét valóban azok az alkotó emberek adják, akik adott településen élnek és tevékenykednek, akkor Kerkaszentkirály büszke lehet lakosaira.

Mazzag Dávid csapatban bronzérmes a teke világbajnokságon

A horvátországi Varasdon teke világbajnokság zajlik a héten, a mezőnyökben jópár zalai versenyzővel – tudta meg a Zalai Hírlap Monostori Anitától, a megyei szövetség elnökétől. A viadal az U18-as korosztály küzdelmével kezdődött, és a csapatversenyben Fábián Adelin (ZTE-ZÁÉV TK), valamint Mazzag Dávid (ZTK-FMVas TK) is pályára lépett. A férfiak szerepeltek jobban, hiszen bronzérmet szereztek, a sikerhez Mazzag 563 fás teljesítménnyel járult hozzá. A nőknél a magyar válogatott ötödikként zárt, Fábián 538 fát dobott. A vb szerdától a felnőtt csapatok versengésével folytatódik. Zalából Airizer Emese (ZTE-ZÁÉV), valamint Fehér Zoltán és Kakuk Levente (ZTK-FMVas) tagja a magyar válogatottnak.