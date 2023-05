Egymillió forintnál több nyomravezetői díj gyűlt össze a macskát megnyúzó tettes kézre kerítésére

Egymillió forintot meghaladó összeg gyűlt össze, amit az a nyomravezető kaphat meg, aki érdemi információval segít az élő macskát megnyúzó tettes azonosításához. A borzalmas állapotban lévő cicát Zalaegerszegen, május 3-án szerdán délután a Kaszaházi úton találta Földi Anita, aki azonnal állatorvoshoz vitte, de nem volt más választás, mint a macska elaltatása – írja a zaol.hu. A Civil Állatvédők Zalai Egyesülete díjat ajánlott fel annak, aki hiteles információt tud arról, hogy a cica miként került ilyen állapotba. Napokon belül több százezer forint gyűlt össze. Az egyesület vezetője, Ács Anita érdeklődésünkre közölte, naponta érkeznek újabb felajánlások, és az összegyűlt pénz meghaladja az egymillió forintot. Az egyesület feljelentést tett az ügyben, úgy tudja, a macska tetemét szakértő vizsgálja meg, de a nyomozás állásáról nincsenek információi.

Tiszta ivóvíz Gellénházán és környékén

Az 5 kilométer hosszú expressz gerincvezeték fertőtlenítésével, bekötésével és a burkolat helyreállításával heteken belül befejeződik a Gellénháza és térsége ivóvízminőség-javítását célzó beruházás – olvasható a Zalai Hírlapban. Felújították a víztornyot, jelenleg az érintett ivóvízvezetékek nyomvonalas úthelyreállítási munkálatai zajlanak, a Csáford-hegyi nyomásfokozót a közeljövőben átépítik, majd június végén lezárják a nagylengyeli kutakat, tájékoztatta a sajtót és a környező települések polgármestereit, képviselőit Csényi Péter, a kivitelező STRABAG Építőipari Zrt. építésvezetője a gellénházi projektismertető eseményen. Fügemanna Éva, a Zalavíz Zrt. projektmérnöke elmondta, azért volt szükség a beruházásra, mert a környéket ellátó kutak közül kettő a határérték felett tartalmaz arzént. Kivitelezés és működtetés szempontjából a zalaegerszegi keleti vízbázishoz való hozzákötés bizonyult a leghatékonyabb és költségkímélő megoldásnak.

Szombaton indul a fogathajtó-bajnokság Petrikeresztúron

A helyi Cserta-menti CsatangoLó Sportegyesület által szervezett III. Petrikeresztúri Fogathajtó Versennyel e hét szombatján kezdetét veszi a 2023-as Zala megyei fogathajtó-bajnokság – tudósít a zaol.hu. A Zala Megyei Lovas Szövetség tájékoztatója szerint a sportolókra összesen hét forduló vár. A Zala megyei bajnokság 2023-ban hét versenyt foglal magába. A május 20-i petrikeresztúri nyitányt a zalabaksai forduló követi, ennek időpontjául június 11-ét jelölték ki. Júliusra nem terveznek versenyt, augusztusban azonban várhatóan három is lesz, 6-án Lentiben, 12-én Zalalövőn, 26-án pedig Magyarszerdahelyen. Szeptember 9-én Egerváron gyűlnek össze a lovassport kedvelői, a bajnokság zárófordulójának pedig ezúttal is Szentgyörgyvár ad helyet, a szeptember 16-i versenyen egyben a bajnoki díjkiosztó ünnepséget is megtartják.

Elhagyott autók miatt tartottak akciót Zalaszentgróton

A gépjármű addig számít gépjárműnek, amíg forgalomban van, azt követően hulladék, mégpedig veszélyes. Ezért szigorú szabályok vonatkoznak rá, amivel sokan nincsenek tisztában. Zalaszentgróton a rendőrséggel, a polgármesteri hivatal műszaki osztálya munkatársaival közösen több önkormányzati területet érintő bejárást tartott a zöldhatóság, azaz a vármegyei kormányhivatal hulladékgazdálkodási osztálya – tudósít a Zalai Hírlap. Az előzményekről szólva Juhász András kormányhivatali osztályvezető elmondta, az illegális hulladék-ügyekben eljáró területfelelős munkatársai ellenőrzik az önkormányzatok jelzéseit, valamit a Hulladék Radar elnevezésű telefonos alkalmazáson keresztül kapott anonim bejelentéseket. Ez alkalommal az applikáción érkeztek bejelentések gépkocsikról, roncsokról, és emiatt nyolc helyszín került fel a listára. A helyszíni bejárást a rendőrség is segítette, Laskay Gergő zászlós a járművek adatait kérte le a nyilvántartásból. Ebből kiderült, több esetben külföldről behozott, itthon forgalomba nem helyezett autó várta jobb sorsát a növekvő gazban, némelyik olyan állapotban, hogy nem is bontó, inkább kohó után kiáltott.

Megkezdődött a pontonhidak elhelyezése a Gébárti-tónál

A Gébárti-tó környékének rekreációs, szabadidős használatát elősegítő infrastruktúra kialakításának a része a partokat összekötő úszóművek és hidak elhelyezése – írja a zaol.hu. A GT4 pihenőstég helyszínénél, a horgászegyesületi ház mellett a pontonhidak beemelését szerdán reggel kezdték meg a MAHART TISZAYACHT Kft. kivitelezésében. A ZalaDaru munkatársai szállították a helyszínre a keleti és nyugati híd elemeit és a stéget. A biztonságos vízfelületre helyezést és az úsztatást a szerdai nagy szél akadályozta, a szakemberek holnap is dolgoznak. Ha a helyükre kerülnek a műtárgyak, körbejárható lesz a Gébárti-tó. A beruházás ezen elemcsoportja és a hozzá tartozó munkálatok 111,7 millió forintos beruházást jelentenek, ám a 399, 8 milliós forintos TOP-program sétányokat, játszóteret, vizesblokkot és csónakkölcsönzőt is tartalmaz. Az átadásra a tervek szerint heteken belül sor kerülhet.

Pünkösdi fesztivál főzőversennyel Lispeszentadorjánon

Újra megrendezi a pünkösdi fesztivált Lispeszentadorján önkormányzata. A május 28-i program kulturális bemutatókat és főzőversenyt is magába foglal. Erre május 19-ig várják a baráti társaságok, lakóközösségek, civil szervezetek jelentkezését – írja a Zalai Hírlap. A szervezők tűzifát, és csapatonként két kiló húst biztosítanak. A kulturális programok sora 13 órakor a papírfonóés makramészakkör kiállításának megnyitójával indul, ezt a Hűséges Eb Kutyabarát Egyesület bemutatója, és Borka bohóc gyermekeknek szóló műsora követi. 15 órakor a nagykanizsai Mozaik Társulat mutatja be a Lopótök, avagy a Mari néni nem olyan című komédiát, majd a borsfai Dancing Feet csoport táncos műsorát tekinthetik meg az érdeklődők. 16 órától Ihos József humorista, majd a Parlando énekegyüttes, 18 órától az Irigy Hónaljmirigy lép fel. Végül a Fantázia zenekar szórakoztatja a közönséget.

A legjobb teljesítményt Gombos Gergely nyújtotta

A tekéseknél zajlanak a felmenő rendszerű egyéni bajnokságok, a férfiak legutóbb a területi szintű megmérettetésen jutottak túl. Elsőként azonban a megyei bajnokságot rendezték még meg az andráshidai Roxy tekepályán, ahol 33 versenyző indult és közülük 25 jutott tovább. A legjobb teljesítményt Gombos Gergely (ZTK-FKVas TK, 600 fa) nyújtotta, mögötte Szabó Péter (Lenti TK, 578) és Rácz Zoltán (Zalaszentgrót TK, 576) fért még fel a dobogóra. Ezek után következett ugyanezen a helyszínen a területi megmérettetés, ahol a mezőnyt Zala és Vas legjobb férfi tekései alkották. Összesen 56 versenyző döntögette a bábukat, akik közül a legjobban Pintér Károly (ZTK-FMVas) szerepelt, 674 fás teljesítménnyel nyerte meg a versenyt. Mögötte két répcelaki tekés következett: Horváth Zoltán (643) lett a második, Rozmán Szabolcs (624) pedig a harmadik.