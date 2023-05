A járművekre a forrást – összességében 24,3 milliót – a Magyar falu program biztosította. Gulyás András polgármester elmondta, a kilencszemélyes Ford Transitot falubuszként használják majd, s nagy előnye, hogy ebben kerekesszékkel is könnyedén lehet utazni. A munkagépnek pedig jó hasznát veszik majd például a hegyi utak kaszálásakor, az önkormányzati földterületeken való munkáknál, illetve ezzel segíthetnek a helyi idősebb embereknek például a veteményezésben.

Az Agrárminisztérium (AM) szintén száz százalékos intenzitású, 16,2 millió forintos támogatásával pedig 900 méteren új burkolatot kapott a szőlőhegyen futó út. Ezt az is indokolta, hogy többen kiköltöztek ide, illetve sokan járnak erre szőlőt és földet művelni.

Az átadáson Nagy Bálint közlekedési államtitkár, a térség országgyűlési képviselője arról beszélt: „Magyarország kormánya helyesen és időben felismerte, hogy fontos a magyar vidék támogatása, segítése, hiszen nélküle nincs jövő”, éppen ezért döntött a kabinet e rendkívül sikeres program elindítása mellett, amely a falvak és a kisvárosok megmaradását szolgáló fejlesztésekre, beruházásokra teremt forrást s így lehetőséget.

– Ezek persze akkor érik el a céljukat, ha ez a szándék találkozik a helyi akarattal, tudással és munkával – hangsúlyozta a politikus. – Ez a térség, így Döbröce is példamutató ezen a téren, ezt bizonyítják a formálódó tervek, szándékok is. A kormány hisz a vidéki élet jövőjében, s tudja, hogy az elvándorlás megállítása az egyik legfontosabb feladat. Amennyiben a falvak fejlődnek, a falusi élet nem jár hátránnyal, akkor van és lesz is jövő. Ezt szolgálja a Magyar falu program is.

Nobilis Márton, az agrártárca élelmiszeriparért és kereskedelempolitikáért felelős államtitkára leszögezte, a minisztérium egyik fontos célja, hogy a zártkertekbe vezető utak is járhatók legyenek, a gazdák könnyebben feljussanak a birtokukra, s műveljék azt.

Döbröcének rendezvényekre is adott támogatást az AM, aminek az a szándéka, „hogy a települések megőrizzék identitásukat, és ezzel hozzájáruljanak Magyarország önazonosságának megtartásához is. Éppen ezért a tárca minden olyan program mellé odaáll, amely segíti a falvak, városok előrejutását, a helyi közösségek megmaradását, erősítését, fejlődését” – fogalmazott az államtitkár.