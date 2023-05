Iklódbördőcén 62 éve működik már az alapszervezet, az évtizedek alatt a szervezett véradások mellett más módon is igyekeztek segíteni a rászorulókon. Az elismerés átadásán kiemelték az általuk szervezett sikeres véradásokat, a karitatív tevékenységeiket, a programokon való aktív munkát, a segítségnyújtás bármilyen formáját, illetve példaértékűnek tartották a kárpátaljai menekülteknek való gyűjtésüket, amit az elsők közt indítottak el.

- Minden elismerés mögött egy csapat áll, így hálás köszönet mindenkinek, aki valamilyen módon hozzájárult ehhez – mondta az elismerés kapcsán Kulman Ferencné, az alapszervezet titkára. - A tagság 62 fős, ők szabadidejüket feláldozva nyújtanak segítséget.

Iklódbördőcén is a véradások szervezése a helyi Vöröskereszt alapszervezet legfontosabb tevékenysége. Évente több alkalommal bonyolítanak le sikeres véradónapokat, melyekre a térségből is érkeznek, így afféle központtá is vált már a falu. Elsőként kapták meg a megyében a Humanitárius település címet. A vöröskeresztesek további munkájának köszönhetően élen járnak a jótékonykodásban. Több felhívásban is részt vesznek, csatlakoztak a „Nem luxustáska” kampányhoz, melynek célja, hogy rászoruló nőknek egy táskába összecsomagolva alapvető női higiéniás és fehérneműcsomagot gyűjtenek, amit a Magyar Máltai Szeretetszolgálat segítségével a nehéz körülmények között levő nőknek adományoznak. A helyi felajánlásoknak köszönhetően évente 15 csomagot állítanak össze. Évek óta részt vesznek a kupakgyűjtő akciókban, ezzel a gyerekeket is környezettudatosságra nevelik. Emellett bekapcsolódnak a települési programokba is, a tagság idősebb tagjai készítenek a véradásokra süteményt, a fiatalabbak az időseknapi rendezvényeken vállalják a vendéglátást, de segítenek a Hód-napja természetjáró vetélkedőn is az étkeztetésben.

- Az elismerés arra ösztönöz minket, hogy folytassuk a munkát és újabb feladatokat oldjunk meg. Ehhez várjuk a fiatalokat is, akik szívesen csatlakoznának hozzánk – zárta Kulman Ferencné.