A Balaton-parti város már kedden központi eseménynek adott otthont, hiszen este a Festetics-kastélyban tartották meg a csapatbemutatót. A Tour de Hongrie immár a nemzetközi szövetség (UCI) ProSeries-sorozatába tartozik, a verseny nagykövete, az ír Stephen Roche, aki 1987-ben a Giro d’Italián és a Tour de France-on aratott diadala mellett világbajnoki aranyérmet is nyert, úgy vélekedett: a szervezők jól eltalálták az arányt a hegyi és a sík szakaszok között, és szerinte „lélegzetelállító lesz a budapesti körözés is vasárnap”. A mezőnyben olyan ismert kerekesek is vannak, mint a sprinterek zöld trikójáért harcba szálló ír Sam Bennett (Bora-Hansgrohe) és a Tour de France-, valamint Giro-győztes kolumbiai Egan Bernal (Ineos Grenadiers). A kerékpársport legjobb és legismertebb csapatai közül az INEOS Grenadiers, a Trek-Segafredo, az Alpecin-Deceuninck, a Bahrain Victorious, a Bora-Hansgrohe, a Team DSM, a Soudal Quick-Step, a 0Team Jayco AlUla és az UAE Team Emirates is a mezőny tagja.

A 44. Tour de Hongrie-nak 29 nemzet 132 kerékpárosa vághatott neki szerdán, a szentgotthárdi rajt és a budapesti záróetap között öt versenynap alatt 8 vármegyét érintve 879 kilométert tesz meg a mezőny, amelyre három sprintszakasz és két új hegyi befutó vár.

A szerdai első szakasz, ami Szentgotthárdról startolt és Zalalövőt, valamint Körmendet érintve két kört tett meg, és ért célba szentgottháron, drámai befejezést hozott. A 168 kilométeres táv hajrájában hatalmas bukás történt egy kilométerrel a cél előtt, amiben Egan Bernal is érintett volt. A verseny egyik legnagyobb esélyese sem tudott a mezőnnyel célba érni, csak percekkel ápolása után. A szakaszt és sprintbefutót a holland Dylan Groenewegen (Team Jayco) nyerte, az ír Sam Bennett (Bora) és az ausztrál Caleb Ewan (Lotto) előtt.

Fotó: Eisenkrammer Károly

Ami a csütörtöki napot illeti, Zalaegerszegről 12:30-kor indul a másoidk szakasz és a Balatonfelvidéket érintve érkezik Keszthelyre. Ahogy korábban is jeleztük, a Batthyány Lajos utcából a Göcseji Múzeum elől rajtolnak el a kerekesek és a Kaszaházi úton haladva Pózva irányába hagyják el a várost. Az érintett útszakaszokon tilos a parkolás és a mezőny áthaladásakor teljes lesz az útzár. A Batthyány Lajos utcában a múzeum előtt már csütörtök reggel 8.30-kor megkezdődik a rajtterület építése. Ettől az időponttól teljesen lezárják a Batthyány Lajos utca Balatoni út és Október 6. tér közötti szakaszát, a Kölcsey Ferenc utcát, valamint az Október 6. teret a Zala Plázáig.

A mezőny Várvölgynél ér vissza Zala vármegyébe, majd Zalaszántó, Hévíz, Alsópáhok érintésével ér Keszthelyre. Várhatóan 16.30 óra körül lesz a befutó a Georgikon utcán felállított célhelyen, ahol szintén teljes útzár és parkolási tilalom lép életbe csütörtökön reggel 7.30 és 21 óra között.