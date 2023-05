ZALAEGERSZEGI HÍREK

Csatornafelújítás a Platán soron

Több ezer embert szolgál ki az a csatornaszakasz, amelynek felújítása zajlik Zalaegerszegen, a Platán sor 25. számú társasház előtt – olvasható a Zalai Hírlapban. Bali Zoltán alpolgármester, önkormányzati képviselő felidézte, hogy a gázvezeték pár évvel korábbi rekonstrukciója alkalmával a Zalavíz szakemberei kamerával felmérték a szennyvízcsatornát, melynek rossz állapota indokolta a felújítást. Az önkormányzat 2021 őszén a környezeti és energiahatékonysági operatív programban nyert támogatást a víziközművek felújítására. Ez 28 helyszínt érint, az egyik a Platán sor 25., amely előtt 105 méteres segédgerinc-vezetéket váltanak ki. A tisztítóaknák és -idomok cseréjét is magába foglaló, bruttó 24 millió forintba kerülő munkálatok várhatóan ebben a hónapban befejeződnek. A kerékpárút és járda burkolatának teljes helyreállítását, aszfaltozását csak a talaj tömörödése után végzik el.

Új parkolók a Juhász Gyula utcában

A belváros közelsége, az ingyenes parkolás lehetősége kedveltté tette Zalaegerszegen a Juhász Gyula utcát is a várakozóhelyet kereső autósok számára. Némi könnyebbség számukra és a Radnóti óvodához érkezőknek, hogy elkészült a Biró Márton utca déli végén a 30 személyautót befogadó parkoló – tudósít a zaol.hu. A Kovács Károly városépítő programban 68 millió forintos költséggel megvalósult beruházásról kedden a helyszínen tartottak tájékoztatót. Gecse Péter alpolgármester, a településrész önkormányzati képviselője arról számolt be, hogy a Páterdombon az elmúlt pár évben felújítottak több régi parkolóhelyet, létesítettek újakat is, így napjainkra összesen 83-mal bővült a várakozóhelyek száma.

Pókos Ferenc életútját ismerhetjük meg dr. Tóth József könyvéből

Édesanyja testvérének, nagybátyjának élet– és korrajzát írta le a zalaegerszegi Pro Urbe-díjas dr. Tóth József. A magánkiadásban megjelent Pókos tanár úr című könyvet kedden délután mutatták be a református templom Kálvin-termében – tájékoztat a Zalai Hírlap. A Zalaegerszegi Számviteli Főiskola nyugalmazott igazgatója többnyire szakmai irodalmat jelentetett meg eddig, legújabb könyvében ugyanakkor gyermekkori emlékeire, a család, a barátok, az egykori tanítványok elbeszéléseire, korabeli dokumentumokra támaszkodva mutatja be a csurgói származású református lelkész-tanárt, valamint a kor társadalmát, a kitelepítések történetét. Pókos Ferenc a Debreceni Magyar Királyi Tisza István Egyetemen szerzett diplomát, 1937-40 között a híres Utrecht-i egyetemen tanult. 1947-től tanított a csurgói gimnáziumban, ahonnan 1973-ban vonult nyugdíjba. Pókos Ferenc egy ideig Zalaegerszegen élt a szerző szüleinek házában, majd a Türjei Szociális Otthonba került, ott hunyt el 1986-ban.

NAGYKANIZSAI HÍREK

Nevelőszülői képesítést igazoló tanúsítványokat adtak át Nagykanizsán

A nevelőszülői képesítést igazoló tanúsítványok ünnepélyes átadóját tartotta szombaton a Nyugat-magyarországi Református Gyermekvédelmi Központ a református templomban Nagykanizsán – írja a Zalai Hírlap. Az eseményen Bujdosó Balázs, a központ intézményvezetője köszöntötte a megjelent szakembereket, jelenlegi és jövőbeni nevelőszülőket, illetve a gyermekeket. Elmondta: az idén tizenegyen vizsgáztak, és szereztek kitűnő tanúsítványt, ami óriási eredmény. A nevelőszülőkre országosan nagy szükség van, hiszen mintegy 25 ezer fő van jelenleg a gyermekvédelmi rendszerben. Minden más szolgáltatóval egyetértésben mindegyikőjüknek az a célja, hogy ezek a fiatalok családba kerüljenek, ehhez pedig nevelőszülőkre van szükség.

A Piarista-iskolából két diákcsoport utazott a fővárosi pápalátogatásra

A nagykanizsai Piarista-iskolából két diákcsoport utazott a fővárosi pápalátogatásra. A küldöttséget Böszörményi Géza atya, intézményvezető kísérte el az eseményre. Mint oly sok hívő, a nagykanizsai Piarista-iskola diákjai számára is hatalmas élményt jelentett a Ferenc pápával való többszöri találkozás – tájékoztatta a zaol.hu hírportált az atya. A pápalátogatás kapcsán rendezte meg rendtartományuk a Piarista Ifjúsági Találkozót, amelyen a legnagyobb küldöttséggel a nagykanizsai iskola képviseltette magát. Egy másik csoportjuk kifejezetten a szombati ifjúsági találkozóra utazott fel Dósai Attila atya vezetésével. Az arénában már mintegy 70 nagykanizsai piarista diák és tíz pedagógus volt jelen.

Gyerekek népesítették be nemrég a Kisrécse-Kendlimajorban található művésztelepet

A fiatalok Ludvig Zoltán festőművész és segítői irányításával különleges kurzuson ismerkedhettek meg a képzőművészet rejtelmeivel. A gyerekekkel való alkotásban, munkában az a legjobb, hogy nekik mindig van ötletük, s azt meg is valósítják - fogalmazott Ludvig Zoltán a Zalai Hírlap érdeklődésére. Belefeledkeznek a feladatba, gondolkodnak, fantáziálnak, élvezik a színeket, és gyakran fordulnak a falakon lévő kortárs művészeti alkotások felé – mondta a képzőművész.

KESZTHELYI HÍREK

Visszatértek a boldog békeidők Hévízre

Szerzetesek, apácák, urak, úrhölgyek, hivatalnokok, népiskolások és gimnazisták, kvártélyadók, fürdővendégek és turisztikai krónikások mintegy kétszázan, a lelkes, fényképező, videózó közönség sorfala között vonultak végig szombaton a település belvárosán, s idézték meg az aranykort, azaz azt az időszakot, amikor Hévíz valódi fürdővárossá fejlődött – írja a zaol.hu. A vidám kosztümös menetet, mint mindig, idén is a Happy Dixieland Band csapata és mosolygós charlestontáncosok vezették. A település, melynek neve mostanra összeforrt a Boldog Békeidők fesztivállal, immár 11. alkalommal várta vendégeit e fergeteges időutazásra. A szombati és vasárnapi koncertek mellett vasárnapra egy extra programot is hozott a látogatóknak a Hévízi Tófürdő: hangulatos, boldog békeidőket idéző vacsorával egybekötött kabaréest szórakoztatta a vendégeket. Emellett volt kosztümös városnézés, a protestáns templomban népdalkoncert és vezetett ökobotanikai túra a Véderdőben.

Idén dr. Hegedűs Mihály háziorvos lett a díszpolgár Hévízen

Idén dr. Hegedűs Mihály háziorvost, korábbi országgyűlési, megyei és települési képviselőt választotta a testület Hévíz díszpolgárának – olvasható a Zalai Hírlapban. Az elismerést a városi rang kivívásának 31. évfordulóján adta át Papp Gábor a köztiszteletben álló orvosnak, akinek hatalmas része volt a Hévíz SK asztalitenisz szakosztályának újjáalakításában, s későbbi sikereiben is. A város napján a Hévíz kultúrájáért-díjat Balázs Árpádné, az Illyés-iskola zenepedagógusa, a fejlesztésért adományozott elismerést a Balaton-felvidéki Nemzeti Park, a turisztikai kitüntetést a Gelencsér Dental Kft., a közszolgálatért járó érmet s oklevelet pedig Csongrádiné Olasz Sára, a polgármesteri hivatal munkatársa kapta.

Megkezdődött a turisztikai évad Keszthelyen

A hagyományoknak megfelelően idén is megkoszorúzták a Balatont a turisztikai évad kezdetén Keszthelyen, a Hableány fedélzetéről – tudósít a Zalai Hírlap. Az eseményen Manninger Jenő polgármester arról beszélt, sok minden folytatódik a városban, idén lesznek jelentős fejlesztések és szórakozást biztosító rendezvények is szép számmal. Mint mondta, a nyár Keszthelyen rengeteg élményt nyújt, seregnyi kikapcsolódási lehetőséggel. A polgármester sorolta: a Helikon, majd a Sirius Hotel megnyitása munkahelyeket teremt, és a város rangjához méltó szálláslehetőséget kínál, s most készítik elő azt a 8,5 milliárdos fejlesztési programot, amely révén a kutyás strandtól a Libás-strandig megújul a teljes Balaton-part. Manninger Jenő arra is emlékeztetett, idén ünneplik a város leghíresebb sportolója, Csik Ferenc olimpiai bajnok úszó születésének 110. évfordulóját.