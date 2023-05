Óvakodjanak a nyugdíjasok a kibertámadásoktól

Az egészségügyi szolgáltatásban történt változásokról, valamint bűnmegelőzéssel kapcsolatos kérdésekről esett szó a Zala Megyei Idősügyi Tanács hétfőn délelőtt ülésén a Megyeházán - tájékoztat a Zalai Hírlap. Az utóbbi időben ugrásszerűen megnövekedett az online csalások száma. A megtévesztő hívásokat, elektronikus leveleket gyakran közismert társaságok, szolgáltatók, pénzügyi intézetek nevében küldik a csalók, s pillanatok alatt nagy értékű, akár több millió forintos kárt okoznak. A virtuális világot kevésbé ismerő idősek vannak kitéve leginkább ezeknek a kibertámadásoknak, mondta Tóth László r. őrnagy, a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési alosztályvezetője. Az előadó egy teljesen friss, aznapi ismeretlen számról érkezett üzenettel szemléltette, semmilyen körülmények között ne adják meg személyes adataikat a nyugdíjasok.

Családi napot tartott a zalalövői horgászegyesület

Szombaton tartotta hagyományos családi napját a zalalövői Borostyán Horgász Egyesület. Az egész napos program kora reggel halfogó versennyel vette kezdetét, amire három kategóriában – felnőtt, ifjúsági és gyermek – összesen 26 fő jelentkezett – írja a zaol.hu. A családi nap az idősebb horgászok elmondása szerint legalább két évtizedes múltra tekint vissza, és minden alkalommal versenyt is magába foglal, amire csak az egyesület tagjai nevezhetnek. Ennek oka, hogy a nyílt versenyeken a tagokra olyan feladatok hárulnak, ami miatt nem tudnak szenvedélyüknek hódolni, ilyenkor azonban ők is könnyebben a kezükbe vehetik a horgászbotot.

Kihelyezett küldöttgyűlést tartott Kistolmácson az Ipartestületek Zala Megyei Szövetsége

Kihelyezett küldöttgyűlést tartott Kistolmácson az Ipartestületek Zala Megyei Szövetsége. Az eseményen jelen volt Németh László, az Ipartestületek Országos Szövetségének elnöke, valamint Cseresnyés Péter, a térség országgyűlési képviselője is – tudósít a Zalai Hírlap. A küldöttgyűlésen elsőként Nádler József, a szövetség megyei elnöke foglalta össze az elmúlt egy év során végzett tevékenységüket. Ennek során kitért arra, hogy bár egyes szakmák eltűnőben vannak, valamint az után-képzés is egyre nehezebb, Zalában ennek ellenére még képes az iparos társadalom fenntartani a létét és hagyományait, valamint azt az összefogást is meg tudja teremteni, amely a továbbéléshez szükséges. Cseresnyés Péter szintén arról beszélt, hogy mennyire fontos a szakmák szeretete és a szaktudás átadása, hiszen folyamatosan csökken azoknak a fiataloknak száma, akik a szakmunkát jelölték meg életcélként, megélhetésük lehetséges forrásaként.

Hetés idén is fogadta a vendégeket

Több százan látogattak el a Hetés vendégül lát! gasztronómiai és kulturális programra a hétvégén, ahol a négy határ menti hetési település hagyományait, értékeit, jellegzetességeit és főként a térségre jellemző étkeket ismerhették meg az érdeklődők – olvasható a Zalai Hírlapban. A kétnapos program a szokásoknak megfelelően szombaton kezdődött a Hetés kapuja pihenőhelynél a szimbolikus kapunyitással. Az első állomáson, Gáborjánházán kemencében sütött kerek perecet kínáltak a vendégeknek, de kinyitott a helyi szőttesműhely és a Helyi Értékek Háza is. A szomszédos Szíjártóházán a térségi gasztronómia újabb elemeivel találkozhattak a látogatók: több napig készült füstölt búbos túrót és tökmagolajos babsalátát kínáltak a helyiek, valamint a vesszőfonással ismerkedhettek meg Csányi Eliza kosárfonóval közreműködésével. Zalaszombatfán fumut sütöttek a vendégeknek, a diós-mákos-mazsolás töltelékkel készített baba alakú kalács eredendően a keresztelők, ünnepek kelt édessége volt.

Családi nap a letenyei óvodában

Több mint kétszáz fő vett részt azon a családi napon, amit délután szervezett a letenyei Hóvirág Óvoda – írja a zaol.hu. A program a szülőkkel való közvetlenebb kapcsolat kialakítása mellett jótékonysági célt is szolgált, bevételei az intézmény eszközbeszerzéséhez nyújtanak segítséget. A családi napon kézműves foglalkozás, játszóház, tűzoltó- és rendőrkutyás bemutató várta az érdeklődőket.

A régi és az új gazdák találkozója a Patakai-hegyen

Hosszú ideje nem cserélt gazdát annyi szőlőbirtok a Zalalövőhöz tartozó Patakai-hegyen, mint az elmúlt egy év során. A régi és az új tulajdonosok közötti kapcsolatok elmélyítése érdekében baráti találkozót szerveztek – tudósít a Zalai Hírlap. Az egyik legaktívabb szőlőtulajdonos, Galambos László birtokán tartott találkozón mintegy negyvenen vettek részt. A házigazda úgy fogalmazott: a program kötetlen jellege miatt folyamatosan cserélődtek a résztvevők, mindenki akkor kapcsolódott be a társalgásba, amikor akart, vagy amikor ideje engedte. Az új tulajdonosok kisebb hányada helyi lakos, a többségük távolabbról érkezett. Vannak köztük zalaiak és vasiak, de külföldiek is, elsősorban osztrákok. Közös jellemzőjük, hogy fiatalok, vagy a középkorosztályhoz tartoznak, így vélhetően hosszabb ideig lesznek gazdáik a területeknek.

A női és a férfi válogatott is továbbjutott a tekések csapat-világbajnokságán

A horvátországi Varasdon zajlik a tekések csapat-világbajnoksága, ezekben a napokban már a felnőttek küzdelmeivel. Mindkét nemben jól szerepelnek a magyar válogatottak - soraikban zalai tekésekkel – írja a Zalai Hírlap. A nőknél a csoportban két mérkőzés után eldőlt, hogy a magyarok bekerülnek a legjobb nyolc közé. A gárda eddig nyert Szlovákia, majd Dánia ellen, utóbbi mérkőzésen Airizer Emese, a ZTE-ZÁÉV játékosa is a pályán volt és 592 fával járult hozzá a sikerhez. A szerbek az említett két csapat ellen ugyancsak győztek eddig. Hasonló a helyzet a férfiak "magyaros" csoportjában is: a válogatottunk már továbbjutott és az utolsó, Németországi mérkőzésen majd az dől el, hogy az első, vagy a második helyen teszi-e meg ezt. A mieink eddig legyőzték a svédeket, az olaszokat, valamint a bosnyákokat is, és e csapatok ellen németek is hibátlanul teljesítettek. A ZTK-FMvasból Kakuk Levente a nemzeti csapat eddigi mindhárom mérkőzésén kezdett.