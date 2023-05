A gyalogos- és kerékpárosbarát belvárosi közlekedés feltételeinek megteremtését is támogató Terület- és településfejlesztési operatív programban (TOP) megvalósuló rendezvényről kedden az alsóerdei élményparkban tartottak tájékoztatót. Mint Bali Zoltán alpolgármester bevezetőjében kitért rá, az elmúlt évek során a városban 17 kilométer kerékpárút épült, és továbbiakat terveznek. Az eddig megvalósult beruházásokhoz kapcsolódik a kerékpározást népszerűsítő program. A bevezetőben említett flashmob után az érdeklődők közösen karikáznak ki az élményparkba. Itt 10 órakor triálshow kezdődik, de már ekkortól ki lehet próbálni a rendőrség biztonságiövszimulátorát, míg a polgárőrség kerékpáros ügyességi pályával várja a résztvevőket, mindkét lehetőséggel délig lehet élni. Lesz más látványosság is, az akrobatikus bringás trükkjeiről ismert Nagy „Gizmó” Attila 11 és 13 órakor tart félórás bemutatót. Tüske Adrián, az élménypark vezetője arról számolt be, hogy a rendezvény ideje alatt a megszokott módon üzemelnek. A könnyebb megközelítéshez a hátsó bejáratot is megnyitják. Arról is szólt, hogy ezen a szombaton rendezik meg első alkalommal a játszóparki hétvégéjüket. A BringázZeg! részeként kerékpárversenyt is rendeznek az Alsóerdőn, 9 órától zajlanak majd a Greenzone Zalaegerszeg MTB XCO CUP UCI C2 eseményei és egyben a mountain bike diákolimpia országos döntője az A kategóriában. A tévétorony alatti területen kialakított három különböző hosszúságú pályán hat nemzet 150 versenyzője méreti meg magát.