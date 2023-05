A májusi soros közgyűlésre rendhagyó módon hétfőn délután került sor, a képviselőkre közel félszáz előterjesztés megvitatása várt. Az első komolyabb vitát eredményező napirend az újabb, a balatoni útra tervezett Trafibox sebességmérő berendezés kapcsán alakult ki. Mint elhangzott: az újabb eszköz - az elsőt a Teleki utcán helyezték üzembe - megvásárlására és telepítésére 1,5 millió forintot különítettek el a költségvetésben, ám időközben kiderült, hogy a berendezés ára közel 4 millió forint, és a telepítés is legalább 500 ezer forintba kerülne. Az Éljen VárosuNK! Egyesület (ÉVE) frakciója a Trafibox telepítése mellett kardoskodott, így módosító javaslatként megemelték az erre szánt keretösszeget. A Fidesz részéről Szabó Szilárd frakcióvezető azzal érvelt, hogy az érintett útszakaszon a folyamatos dugók miatt nem is lehet száguldozni, ezt a pénzt az utak rendbetételére, a kátyúk befoltozására is fel lehetne használni. A ÉVE szavazataival végül elfogadták a javaslatot.

A következő vitás kérdés a Teleki és a Kórház utca sarkán lévő telek kapcsán bontakozott ki, pontosabban az oda álmodott önkormányzati parkolók vízelvezetésének ára vert éket a két frakció közé. Mint elhangzott: két lehetőség van a parkolók vízelvezetésére. Vagy az ott épülő gyorsétterem és szupermarket szennyvízaknájára való rákötéssel, vagy a meglévő csatornahálózatra való rákötéssel, ám ez utóbbi esetben a csatorna felújítása szükséges, ami több mint 28 millió forintba kerülne, míg az első verzió csak 9 millióba. A probléma abból adódik, hogy nem készültek tervek, így félő, hogy az első verzió nem is tud megvalósulni, hiszen az új tulajdonosok az építkezés kezdetéig adtak erre lehetőséget. Bizzer András alpolgármester rá is mutatott, hogy az ÉVE tétlenkedése miatt előfordulhat, hogy az önkormányzatnak háromszoros árat kell majd fizetnie a vízelvezetésért. Dr. Fodor Csaba, az ÉVE frakcióvezetője úgy reagált: akkor is megépítik a parkolókat, sőt újabb helyszíneket is kinéztek már.

A közgyűlés elé ezúttal három civil szervezet ingyenes ingatlanhasználati kérelme került. A testület az Eraklin Táncklub és a Kanizsa Hagyományápoló Egyesület esetében biztosította az Ady utca 1. szám alatti ingyenes helyiséghasználatot, ugyanakkor a Demokratikus Roma Vezetők Egyesületének Zrínyi utca 42. szám alatti ingatlanhasználatát még csak napirendre sem tűzte az ÉVE-frakció indítványa alapján.

A nyílt ülést követően zárt ajtók mögött tárgyalta a testület az önkormányzati cégek múlt évi beszámolóit, melynek keretében számos egyéb döntés született. Az ÉVE-frakció javaslatára döntés született a Kanizsa Arénát üzemeltető kft. felszámolásáról s ezzel párhuzamosan Fitos István ügyvezető felmentéséről. A felszámolás idejére Karácsony Károlyt, a Kanizsa Uszoda Kft. ügyvezetőjét bízták meg az aréna működtetésével. Emellett a Kanizsa Rehab Kft. és a Kanizsa Aréna Kft. ügyvezetőit kivéve januártól visszamenőleg 15 százalékos béremelést és négyhavi jutalmat szavaztak meg az önkormányzati cégek ügyvezetőinek. Végezetül dr. Károlyi Attila, a szemétszállító cég felügyelőbizottságában betöltött elnöki tisztségéért járó tiszteletdíját 35 százalékkal emelte meg az ÉVE.