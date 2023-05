Régi terv válik valóra Gébárton, így körbejárható lesz a tó, a hidak ugyanis állandóan a vízen lesznek, noha a hullámzás mozgatni fogja őket. Gyalogos és kerékpáros közlekedésre szánják a beruházók, de a tervek szerint sportesemények, például triatlon helyszínéül is szolgálnak akár hamarosan, tette hozzá a városházi képviselő. A hidak – melyeknek a hasonmása Pusztaszentlászlón is látható a tónál – hazai üzemben, Szegeden készültek, összesen 111 millió forintos beruházásról van szó. A hidakra korlátokat is szerelnek, csak azzal együtt lesznek használhatók, a hivatalos átadásra a hónap végén kerül sor.

Németh Gábor azt is hangsúlyozta, a beemelési, úsztatási munkálatok közben a vadkacsa költési idejére is tekintettel kell lenni, fontos, hogy ne zavarják meg a nádasba húzódott szárnyasokat, mert akkor elhagyják a fészkeket, nem viselik gondját többé a szaporulatnak.