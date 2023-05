ZALAEGERSZEGI HÍREK

Helyi termelők portékái a Göcsej Tudásközpont új egységében

Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere elismeréssel adózott a vásárcsarnok és a piac mellett egy éve működő Göcsej Tudásközpont földszintjére költözött Portéka tulajdonosainak, Nagy Zsoltnak, Király Alexandrának és Csalló Tamásnak, akik a Partisan és a Gasztro Egerszeg képviseletében a helyi, zalai termelők tevékenységét és kínálatát preferálják, ekképp illeszkedve a Göcsej Tudásközpont által kitűzött célokhoz. A szerda délelőtti szolgáltatói és városvezetői találkozón a Portéka üzemeltetői bemutatták, hogy többek között Egervár, Csömödér, Türje, Zalaegerszeg termelői vannak jelen a polcaikon. Speciális táplálkozási igényeknek megfelelő pékáru, sajt, méz, szörp, száraztészta, savanyúság, befőtt, szósz, lekvár érkezik ide a zalai kertekből, tájékoztatta az egybegyűlteket Nagy Zsolt.

Beemelik a gébárti hidakat

Négy kamionnal érkezett a két, egyenként több szekcióból álló úszó hídelem és a két stég Gébártra szerdán reggel, a behelyezési munkálatok várhatóan a hét végéig zajlanak, mondta a Zalai Hírlapnak Németh Gábor, Zalaegerszeg ságodi településrészének önkormányzati képviselője. Régi terv válik valóra Gébárton, így körbejárható lesz a tó, a hidak ugyanis állandóan a vízen lesznek, noha a hullámzás mozgatni fogja őket. Gyalogos és kerékpáros közlekedésre szánják a beruházók, de a tervek szerint sportesemények, például triatlon helyszínéül is szolgálnak akár hamarosan, tette hozzá a városházi képviselő. A hidak – melyeknek a hasonmása Pusztaszentlászlón is látható a tónál – hazai üzemben, Szegeden készültek, összesen 111 millió forintos beruházásról van szó. A hidakra korlátokat is szerelnek, csak azzal együtt lesznek használhatók, a hivatalos átadásra a hónap végén kerül sor.

A ZTE KK egyik legfontosabb játékosa eshet ki a bronzcsatából

Egerszegi szempontból izgalommentes lett az utolsó pár perc a szerda esti Zalakerámia ZTE KK–Körmend kosárlabda-mérkőzésen, ám hogy mégse legyen az, jött Mitchell Smith sérülése. Az amerikai center bokája nem tört el, de a szalagjai sérülhettek, így a bronzmérkőzés második felvonásán pillanatnyi állás szerint kétséges a pályára lépése. Szerdán egy telt házas, valóban jó hangulatú találkozón a Zalakerámia ZTE KK 91-78-ra nyert a Körmend ellen a férfi kosárlabda NB I. A-csoport bronztalálkozóján, amivel 1-0-ra vezet a párharcban.

NAGYKANIZSAI HÍREK

Automatizált csarnokot avattak Nagykanizsán

Teljesen automatizált raktárcsarnokot avattak csütörtökön a Fa-Feri Kft. Magyar utcai telephelyén. A bútorlapok gyártásával és forgalmazásával foglalkozó cég új, 1700 négyzetméteres csarnoka mintegy 9 ezer nagyméretű bútorlap tárolására alkalmas, ráadásul a közel 80 kilogrammos lapok mozgatása, szortírozása is megoldottá vált egy automatizált rendszernek köszönhetően – írja a zaol.hu. Az avatáson Horváth Ferenc tulajdonos arról beszélt, hogy a jövőben még pontosabban és gyorsabban szeretnék kiszolgálni partnereiket, s ebben az új raktárcsarnoknak kulcsszerepe lesz. Balogh László polgármester felidézte, hogy miként fejlődött a Fa-Feri Kft. egyszemélyes vállalkozásból olyan céggé, amely ma mér 120 embernek ad munkát. Az avatáson részt vett Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő, aki rámutatott: a gazdaság fejlesztéséhez szoros együttműködésre van szükség a vállalkozók és a kormányzat között.

II. András korába repülhetünk vissza digitálisan

Négy partner, Varasd megye, az ottani turisztikai egyesület, a somogyi Csurgó és a Pannon Egyetem Nagykanizsa-Körforgásos Gazdaság Egyetemi Központ közösen szerepelt „Az aktív turizmus találkozása a fejlett technológiákkal a határon átnyúló területeken” című pályázaton – olvasható a Zalai Hírlapban. Dr. Kaszás Nikoletta, az egyetemi központ főigazgatója elmondta: egyetemi oldalról különleges szerep jutott nekik, a turisztikai és az informatikai tudásukat kamatoztathatták a feladat elvégzése során. Olyan alkalmazást készítettek, mely kiterjesztett valóságon alapuló játékelemeket tartalmaz, ami arra biztatja a látogatókat, turistákat, hogy személyesen is látogassák meg a térséget. Csurgó polgármestere, Füstös János hozzátette: az 1,2 millió eurós projekt értékeket hozott létre mindkét országban. Az informatikai háttér biztosítása mellett új, kézzelfogható elemekkel is gazdagodtak. Egy 3 hektáros területen már korábban épült látogatóközpont, ott például egy 12 méter hosszú infokommunikációs táblát helyeznek ki, melyen végigkövethető a város és a vár története. Nagy játszótér épült, sakktáblával, de különféle török kori jelmezeket is beszereztek, ezekkel együtt adnak komplex élményt a látogatóknak.

Kormos István emlékére hirdettek rajzpályázatot Nagykanizsán

Kormos István költő, író, műfordító, dramaturg 100 éve született. A főleg gyermekverseiről ismert szerző emléke előtt tisztelegve a Halis István Városi Könyvtár rajzpályázatot hirdetett általános iskolások részére – írja a zaol.hu. Az ünnepélyes eredményhirdetést csütörtökön tartották a könyvtárban. A gyerekeknek az volt a feladatuk, hogy Kormos István Ficánka játszik című versét illusztrálják. A cicáról szóló költeményt megtalálhatták a bibliotékában, így még jobban elmélyülhettek benne. A viadal olyannyira népszerűnek bizonyult, hogy a kanizsai és környékbeli iskolákból 155 nevezés érkezett, ezekből évfolyamonként a legszebb hármat díjazták.

KESZTHELYI HÍREK

Keszthelyi csapat kapta a különdíjat az "Így neveld a ciprusodat!" versenyen

Különdíjat kapott a keszthelyi Zöldmező Utcai EGYMI 3. osztálya a Folly Arborétum és Borászat Égig Érő Tanterem Alapítványa által meghirdetett „Így neveld a ciprusodat!” elnevezésű pályázaton, amelyre 206 iskolából összesen 412 osztály jelentkezett – írja a Zalai Hírlap. Az elmúlt hetekben Sárospataktól Hajdúböszörményen át Zalaegerszegig az ország számos pontján neveltek ciprusmagoncot alsó tagozatos osztályok, így a gyerekek nemcsak a badacsonyörsi arborétum egyik legkülönlegesebb növényfaját ismerhették meg, de számos kreatív, közösségépítő feladatot is megoldhattak. A Folly Arborétum és Borászat Égig Érő Tanterem Alapítványa által meghirdetett „Így neveld a ciprusodat!” elnevezésű pályázatot Veszprém vármegyei általános iskolások nyerték.

Idén is „saját” tortákkal ünnepeli Keszthely a város születésnapját

Idén is „saját” tortákkal ünnepeli Keszthely a város születésnapját. A pályázatra május 31-ig lehet nevezni. A „Keszthely város tortája 2023” címért ezúttal is versenybe szállhat minden zalai székhellyel vagy telephellyel rendelkező cukrászda - tájékoztat a zaol.hu. A jelentkezők hagyományos és reform (mentes) kategóriában kandidálhatnak. Az édes kreációkat szakmai zsűri bírálja el, a győztest a város napján hirdetik ki, június 3-án. A versenyt közösségépítő szándékkal hirdették meg, immáron harmadik alkalommal, s tapasztalatok alapján a kezdeményezés jó visszhangra lelt a helyiek és a városba látogató turisták körében egyaránt. Tavaly a Keszthely város tortája címet a Sütibolt alkotása, a K 775 fantázianevet viselő különlegesség nyerte el, amelynek alapja mandulaliszttel készült, rá pedig sóvirágos karamell került mandula grillázzsal.

A keszthelyi Hetyei Nóra a texasi Houstonban folytatja

Tizennyolcadik születésnapján köszöntötte a város kiváló válogatott úszóját, Hetyei Nórát Manninger Jenő, Keszthely polgármestere. A jó hangulatú beszélgetésen az is kiderült, a keszthelyi Kiscápák SE versenyzője a hévízi Bibó-gimnáziumban érettségizik ezekben a hetekben, majd a texasi Houstonban folytatja tanulmányait, ahol egyetemi ösztöndíjat kapott – tudósít a Zalai Hírlap. Hetyei Nóra az elmúlt években zsinórban „szállította” a kiváló eredményeket. Alig egy hónapja, a 125. felnőtt úszó országos bajnokságon – még ifjúsági korúként – a fináléba jutott 200 méteres női vegyesúszásban. Hasonló tettet, persze a férfiak mezőnyében, utoljára nyolc évtizeddel ezelőtt Csik Ferenc olimpiai bajnok vitt véghez.