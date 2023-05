A csonkahegyháti idősek napja eddig általában a farsangi időszakhoz kötődött, ezúttal a tavasz idejére időzítették a szervezők. Az önkormányzat 70 vendéget hívott meg a korosztály hagyományos fehérasztalos ünnepére, az egybegyűlteket először Kustán Gyula polgármester köszöntötte, rövid beszédében szólt a közösség eredményeiről. A polgármester lapunk érdeklődésére elmondta, a település legidősebb embere közel van a 100. életévéhez, de sok a hat éven aluli gyermek, a legfiatalabb pedig nincs még egyesztendős. A betelepülők száma is évről évre növekszik az észak-zalai községben. Az idősek napján Csonkahegyhát lakói Vigh László országgyűlési képviselőt is körükben üdvözölhették, aki a zalai falvak gazdagodó életéről beszélt. A ifjabb generációk háláját is tolmácsolta, kiemelve azt, hogy a hagyományok, az értékek átadásában nélkülözhetetlenek a korosabb családtagok, akik a tanításaikkal teremtik meg a folytonosságot. Az idősek napi műsorban fellépett a helyi Retro Tánckar és a Csesztregi Dalkör.